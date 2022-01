Jeroen Fraza gaat als CFO aan de slag Rapid Circle

Jeroen Fraza is de nieuwe chief financial officer bij Rapid Circle. Als cfo is hij verantwoordelijk voor de financiële organisatie van het Microsoft-specialist.

Op de website van Rapid Circle vertelt Fraza: “Rapid Circle spreekt me zeer aan. Ik word enthousiast van dynamische organisaties die pragmatisch te werk gaan. Dat levert ook de beste resultaten voor klanten op. Rapid Circle is de afgelopen periode hard gegroeid, organisch en door overnames. Ook voor de komende jaren hebben we ambitieuze plannen. Daar wil ik graag aan bijdragen.”

Ook mede-oprichter van Rapid Circle Harold Punter laat weten uit te kijken naar de nieuwe samenwerking. Hij is ervan overtuigd dat het bedrijf met Fraza de ambities in de toekomst verder kan uitbouwen en op een duurzame manier kan groeien.

Over Jeroen Fraza Rapid Circle maakt een logische keuze door met Fraza in zee te gaan. Fraza heeft al geruime ervaring in financieel management, acquisities en controlling. Ook is Rapid Circle niet het eerste techbedrijf waarin hij werkzaam is. Fraza heeft verschillende functies in het financiële management bekleed bij onder andere KPN, T-Mobile en EVBox.

Lees ook

Marco Wiltjer nieuwe cfo bij EDSN

Albert Heijn cfo Hendrik Jan Roel stapt over naar citizenM

Volg Executive Finance op LinkedIn!