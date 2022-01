Column Verheul: Kan die man niet weg gaan

Ik spreek als ervaringsdeskundige: Het is handig om een adviseur mee te nemen naar de bank, die weet hoe het spel gespeeld moet worden. Dat gebeurde in ons geval ook zoals hieronder in het artikel te lezen is. De man van bijzonder beheer, die zei toen hij wist dat het bedrijf een doorstart had voorbereid, tegen mijn DGA bij een bespreking, toen ze op de gang waren op weg naar de toiletten, kan die man (de adviseur) niet weggaan.

Financiële Reorganisatie

Nu wilde het bedrijf financieel reorganiseren, maar daar was ook de hulp van de bank voor nodig. Met een deskundige op gebied van financiële reorganisatie werd een afspraak met de bank gemaakt. In eerste instantie wilde de bank niet meewerken. Er volgde weer een gesprek. De bank wilde nog steeds niet meewerken. Nu maakt een bank soms ook fouten. De bank was namelijk vergeten om het merk van het bedrijf te verpanden en het stond ook niet op de balans, maar was in bezit van een management BV (De Management BV van de DGA). Gesteld werd tegenover de bank als jullie niet mee willen werken met een financiële reorganisatie, dan laten we het bedrijf failliet gaan en starten we door met bedrijf RFC (Rotterdam Fashion Center). Immers het merk was niet van de bank.

Goede adviseur belangrijk

Ik spreek als ervaringsdeskundige. Handig is om een adviseur mee te nemen, die weet hoe het spel gespeeld moet worden. De bank had al een aantal miljoenen afgeboekt van het Krediet, want zo werkt dat als je naar Bijzonder Beheer van de Bank gaat.

Uiteindelijk moest de bank wel overstag gaan en is de financiële reorganisatie met een mooi resultaat afgerond waarbij ook derden investeerden.

Vijf jaar later is het bedrijf met succes verkocht aan Private Equity. Het kan snel veranderen en een financiële reorganisatie en verandering van strategie kan daar bij helpen.

Maarten Verheul, ervaren (interim-)CFO en beheerder van het netwerk Finance Executives Netherlands op LinkedIn.

Lees ook

Maarten Verheul: Goed functionerende RvC is belangrijk

RvC’s hebben impact, wel verschillen tussen accountantsorganisaties

Wat is het nut van een kredietverzekering in coronatijd?

Volg Executive Finance op LinkedIn!