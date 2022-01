Marco Wiltjer nieuwe cfo bij EDSN

Sinds begin dit jaar is Marco Wiltjer de nieuwe chief financial officer bij Energie Data Services Nederland (ESDN). Hij volgt Ad van Schaik op, die tijdelijk fungeerde als cfo bij de regionale netbeheerder.

Met Wiltjer gelooft ESDN dat ze de juiste partij in huis hebben gehaald om de organisatie verder te professionaliseren en mee te bewegen met de dynamische energiemarkt. Wiltjer laat op de website weten: “Ik zie er naar uit om met Vijai (ceo ESDN) red.) en het hele team verder te bouwen aan een EDSN dat klaar is voor de energietransitie! EDSN neemt een centrale en vitale rol in de Nederlandse energiesector in. Ik hoop die rol de komende jaren verder te kunnen versterken.”

Over Marco Wiltjer

Na jarenlang als senior consultant gewerkt te hebben bij PwC kwam Wilter terecht bij Enexis. Hier heeft hij verschillende functies bekleed, waaronder directeur Financiën en directeur Klant en Markt.

