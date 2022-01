Matthew Bagley nieuwe CFO van Unit4

Unit4, leverancier van cloud bedrijfssoftware voor middelgrote organisaties, heeft bekendgemaakt dat Matthew Bagley is aangesteld als chief financial officer.

In deze functie zal hij leiding geven aan de financiële organisatie van Unit4. Bagley zal verantwoordelijk zijn voor de boekhouding, het kasbeheer, financiële planningen en analyses en diverse juridische-, zakelijke- en verkoopprocessen. Hij volgt Gordon Stuart op, die de taak van CFO naast zich neerlegt na het voltooien van de herfinanciering en overdracht van Unit4 aan haar nieuwe eigenaars.

De nodige ervaring

De rol van CFO is niet nieuw voor Bagely: deze rol vervulde hij al bij RIMES Technologie en bij eFront. Tijdens zijn dienstverband bij eFront wist hij de EBITDA van het bedrijf te verdriedubbelen. Bagley bekleedde eerder senior financiële en adviesfuncties bij diverse bedrijven, waaronder Omnifone, Reevoo, ViewSonic, Alvarez & Marsal en PriceWaterhouseCoopers.

Uitbreiden van wereldwijde reikwijdte

“Ik vind het geweldig om Matthew binnen de organisatie van Unit4 te verwelkomen op een cruciaal moment in onze veertigjarige geschiedenis”, zegt Mike Ettling, CEO van Unit4. “Hij brengt uitgebreide financiële, operationele en strategische ervaring mee naar ons bedrijf en het managementteam. Dit in combinatie met zijn in de praktijk bewezen track record in het opschalen van snelgroeiende bedrijven, zal Unit4 helpen met het uitbreiden van haar wereldwijde reikwijdte en productaanbod. En om in de komende paar jaar uit te groeien tot een onderneming met een omzet van tien miljard euro.”

