Meeste finance-afdelingen beschikken slechts over beperkte digitale basis

Ruim vier op de tien (43 procent) financiële afdelingen hebben slechts een beperkte digitale basis, wat inhoudt dat ze werken met een manueel proces rondom een digitaal systeem. Hoewel facturen niet meer in groten getale op papier binnenkomen en factuurinformatie automatisch wordt uitgelezen, houden financiële medewerkers zich met name bezig met uitvoerende manuele werkzaamheden om facturen af te ronden. Dit blijkt uit antwoorden van 118 finance professionals op de Financial Fit Sneltest van Medius.

Geen volledige automatisering

Bij een op de vijf (22 procent) financiële afdelingen voert handmatige verwerking en betaling van facturen zelfs nog de boventoon. Dit houdt in dat facturen op papier binnenkomen en daarna handmatig door medewerkers in een systeem worden gezet. Een kwart (26 procent) van de respondenten geeft aan het factuurverwerkingsproces wel grotendeels geautomatiseerd te hebben. Toch zijn er ook hierbij nog steeds handmatige handelingen noodzakelijk, zoals bij het matchen van facturen. Slechts negen procent van de financiële afdelingen heeft een volledig geautomatiseerd factuurverwerkingsproces en daardoor nauwelijks meer omkijken naar de factuurverwerking.

Yvonne Jans, Area Manager Western Europe bij Medius: “De resultaten van de Financial Fit Sneltest laten zien dat er voor het overgrote deel van de finance-afdelingen nog veel te winnen valt op het gebied van automatische factuurverwerking. Gedeeltelijke automatisering vereist in de praktijk immers nog controle en handmatige goedkeuring. Zo moet de informatie op facturen handmatig gekoppeld worden aan gegevens zoals vrachtkosten, aankoopbewijs, goederenontvangst en het contract. Pas als de gegevens met elkaar overeenstemmen, wordt de factuur handmatig doorgezet voor goedkeuring en betaling. Bovenal mis je met een manueel proces een hoop inzicht in en controle over het factuurverwerkingsproces. En dat is zonde.”

Verhogen van efficiency

Eerder bleek al uit de Financial Benchmark 2021 dat het verhogen van de efficiency van financiële werkzaamheden een belangrijke doelstelling is binnen 56 procent van de organisaties.

