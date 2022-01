Pensioenfonds zet bedrijven onder druk om klimaat

Het Pensioenfonds Metaal en Techniek breidt zijn engagementprogramma uit en gaat als aandeelhouder in gesprek met alle 44 beursgenoteerde bedrijven in de olie- en gassector die het in de portefeuille heeft. Ook wordt contact gezocht met de acht nutsbedrijven in de aandelenportefeuille die nog geen uitfaseringsplan hebben voor kolen.

Middels de aandeelhoudersgesprekken wil PMT de bedrijven ertoe bewegen hun CO2-uitstoot sneller te reduceren. Tegelijkertijd gaat PMT meer investeren in projecten die positief bijdragen aan de energietransitie. “Dat geeft een impuls aan duurzame werkgelegenheid in de sector metaal en techniek.”

Uit het recentste IPCC-rapport van de Verenigde Naties blijkt dat een opwarming van de aarde van boven de 1,5 graden desastreuze gevolgen heeft voor zowel milieu als maatschappij. PMT ziet dat een ommezwaai van fossiele energie naar schone energie cruciaal is voor een duurzame economie. “Deze energietransitie vraagt om inspanningen van alle kanten: het bedrijfsleven, de overheid, consumenten en ook van grote beleggers zoals PMT.”

Net zero per 2050

Het pensioenfonds committeert zich daarom aan ‘net zero’ uitstoot per 2050 en een 1,5 graden pad, en vraagt daarom alle bedrijven uit de olie- en gassector, en de relatieve achterlopers in de nutssector in de aandelenportefeuille om dat op korte termijn ook te doen. Dat betreft in totaal 52 bedrijven. Ook wil PMT dat de nutsbedrijven specifiek toezeggen om energie opgewekt uit kolen af te bouwen tot nul. Binnen een jaar wordt de voortgang geëvalueerd. Als bedrijven niet of te traag actie ondernemen tegen klimaatverandering, vindt PMT het te risicovol om hierin te blijven beleggen. PMT zal besluiten om uit het bedrijf te stappen, als er op korte termijn te weinig ambitie wordt getoond.

Beleggers maken het verschil

Hartwig Liersch, Chief Investment Officer PMT: “Wij geloven dat engagement een toegevoegde waarde heeft en zijn ervan overtuigd dat institutionele beleggers het verschil kunnen maken, zeker als deze zich verenigen in de strijd tegen klimaatverandering. We werken daarom op klimaatgebied ook internationaal samen met andere grote beleggers, zoals in het partnership Climate Action 100+ waar wereldwijd meer dan 600 institutionele investeerders bij zijn aangesloten. Hoe groter de groep aandeelhouders die wil verduurzamen, hoe moeilijker bedrijven om ons heen kunnen.’’

Ook meer investeringen in energieprojecten

Naast het uitbreiden en aanscherpen van gesprekken met bedrijven, gaat PMT ook meer investeren in energieprojecten die positief bijdragen aan de energietransitie. PMT heeft ongeveer 2,5 miljard euro aan beleggingen die bijdragen aan de energietransitie. Dat geldt voor de aandelen-, bedrijfsobligatie- en beursgenoteerd onroerend goed portefeuilles. PMT heeft momenteel voor 382 miljoen euro aan impactinvesteringen in infrastructuurprojecten die direct bijdragen aan de energietransitie en waarvan de CO2-besparing nauwkeurig worden bijgehouden. Voorbeelden van zulke beleggingen zijn windmolenparken (op land en op zee), zonne-energie, en energieopslag. Op dit moment belegt PMT ongeveer 2,6 miljard euro in de olie- en gassector op een totaal vermogen van ongeveer 100 miljard euro.

