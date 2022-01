Pensioenfondsen laten Nederlands durfkapitaal links liggen

Nederlandse pensioenfondsen lopen invloed op groei en innovatie in hun thuismarkt mis vanwege een gebrek aan investeringen in de snelstgroeiende en meest innovatieve Nederlandse ondernemingen.

Dit blijkt uit het rapport The untapped potential of Dutch venture capital van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) en Techleap, een non-profit organisatie, gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, die helpt bij het kwantificeren en versnellen van het Nederlandse tech ecosysteem.

Stimuleren van nieuwe technologie

Als pensioenfondsen investeren in durf- en groeikapitaal dan profiteren ze niet alleen van een gezond rendement, ze maken ook impact door het stimuleren van nieuwe technologie en werkgelegenheid in de Nederlandse markt.

Investeringen voornamelijk van buitenlandse investeerders

Investeringen in Nederlandse startups en scaleups nemen toe en bereiken zelfs recordniveaus, maar deze stijging komt voornamelijk van buitenlandse investeerders. Er is een duidelijk toenemend gebrek aan kapitaalondersteuning van lokale investeerders. Nederlandse startups en scaleups hebben ongeveer €2.3 miljard aan durfkapitaal ontvangen in het eerste halfjaar van 2021, vooral van Amerikaanse en Chinese investeerders. Slechts ongeveer 24% was afkomstig van Nederlandse investeerders.

Vier miljard beschikbaar zou beschikbaar komen

Wanneer pensioenfondsen het equivalent van 20% van hun private equity investeringen zouden besteden aan durf- en groeikapitaal, dan zou er €4 miljard beschikbaar komen per jaar. Dit zou een enorm positieve impact hebben op de industrie, grotere vervolg financieringsrondes mogelijk maken en daarmee de aandeelhoudersbasis van veelbelovende ondernemingen in Europa houden. Terwijl rendementen van andere activaklassen onder druk staan, kan een aanpassing daarnaast ook het risico-/rendementsprofiel verbeteren.

Amerikanen en Chinezen nemen de leiding

Jorritsma: “Niet afhankelijk worden van buitenlandse investeringen.”

Annemarie Jorritsma, Voorzitter van de NVP: “Innovatie is essentieel voor het maken van impact en het oplossen van een aantal van de meest urgente wereldwijde uitdagingen. Maar we hebben ook Nederlandse en Europese waarden, ideeën en bijdrages nodig om onderdeel te zijn van het vormgeven van de toekomst zoals we die willen zien. Nederlands durfkapitaal is noodzakelijk om dit mogelijk te maken en ons ervan te verzekeren dat we niet alleen afhankelijk zijn van buitenlandse investeringen. Amerikaanse en Chinese investeerders nemen momenteel de leiding. Zij zijn degenen die uiteindelijk profiteren van de goede rendementen en daarmee nieuwe technologie en werkgelegenheid in hun eigen thuismarkten stimuleren. Ook al hebben lokale durfkapitalisten soms de start van verschillende veelbelovende ondernemingen mogelijk gemaakt, dit betekent dat van alle verdere voordelen vooral in het buitenland wordt geprofiteerd.”

Niet te missen investeringskans

Van Tilburg: “Pensioenfondsen missen investeringskans.”

Maurice van Tilburg, Managing Director Techleap: “Nederlandse durfkapitaalfondsen zijn in topvorm en er is momentum in de vermogensklasse. Daarmee is het een niet te missen investeringskans voor pensioenfondsen voor zowel hun langetermijnrendementen, als het bijdragen aan een positieve mondiale voetafdruk. Investeren in Nederlands durfkapitaal gaat niet om financiële constructies. Het draait allemaal om de groei van de lokale economie, investeren in mensen en nieuwe technologie. Specifieke sectoren hebben nog steeds meer financiering nodig, zoals kapitaalintensieve hardware en deeptech. Deze industrieën zouden in deze fase profiteren van publieke investeringen, gecombineerd met de lange termijn private investeringen die pensioenfondsen bij uitstek kunnen bieden.”

