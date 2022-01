Rapport Oxfam Novib: economische ongelijkheid ongekend gestegen

Covid heeft geleid tot een grotere economische kloof tussen de allerrijksten der aarde en de rest van de wereldbevolking. Dat is de conclusie uit het jaarlijkse rapport over economische ongelijkheid van mensenrechtenorganisatie Oxfam Novib. De organisatie presenteerde het rapport zoals gewoonlijk aan de start van het World Economic Forum.

Bij het jaarlijkse World Economic Forum in het Zwitserse Davos, dat dit jaar wederom online plaatsvindt, komen invloedrijke zakenmensen, politici, intellectuelen en journalisten bij elkaar om te spreken over de economische problemen in de wereld. Dit jaar geeft mensenrechtenorganisatie Oxfam Novib een hoop te denken met de uitkomst na twee jaar corona. In deze tijd is het vermogen van de tien rijkste mannen ter wereld verdubbeld. De andere kant van de munt laat 160 miljoen mensen extra zien die terecht zijn gekomen in armoede.

Resultaten rapport Oxfam

Het vermogen van de rijkste top tien is gebaseerd op de data uit de Forbes-lijst van miljardairs in 2021. Hierop staan namen als Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates en Mark Zuckerberg. Het vermogen van de top tien is de afgelopen twee jaar gestegen van ongeveer 700 miljard dollar naar 1,5 biljoen dollar. Dat is de grootste stijging ooit gemeten. Oxfam Novib spreekt dan ook van een “dramatische stijging en pijnlijke trendbreuk met voorgaande jaren.”

Bevolkingsgroepen die het de afgelopen jaren een stuk moeilijker hadden, zijn met name vrouwen en achtergestelde minderheidsgroepen. Zo liepen mensen van kleur en mensen uit de lhbtqia+-gemeenschap een groter risico op armoede. Deze trend had zich al voor corona ingezet, maar wordt versterkt door de pandemie. Vrouwen en meisjes verloren in 2020 een geschat gezamenlijk inkomen van ongeveer 800 miljard dollar. Daarnaast verloren zij hun kansen op een baan of opleiding. Naast meer economische ongelijkheid leidt corona tot meer overlijden in armere gebieden. Oxfam benadrukt dat mensen in ontwikkelingslanden dit risico blijven lopen als patenten op coronavaccins niet (tijdelijk) worden opgeheven.

Situatie Nederland

Het rapport van Ofxam geeft ook inzicht in de situatie in Nederland. Hier is de kloof tussen de allerrijksten en de rest van de bevolking eveneens gegroeid. “Het opgetelde vermogen van de 2120 rijkste Nederlanders is groter dan dat van de 10 miljoen armste”, aldus Oxfam. Daarom verbazen zij zich ook over de maatregelen om dit terug te dringen in het coalitieakkoord. Of beter gezegd: het gebrek daaraan. Directeur van Oxfam Michiel Servaes constateert: “Als het gaat om internationale solidariteit, de aanpak van belastingontwijking en een eerlijke verdeling van vaccins moet de ambitie echt omhoog.”

Afsluitend in het rapport stelt Oxfam dat de ongelijkheid de komende tijd zal toenemen.

