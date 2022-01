Hoe kunt u automatisering en robotisering het beste aanpakken?

Hoeveel procent van de taken zouden kunnen worden geautomatiseerd? En hoe zit dat met de rest van de functies binnen het bedrijf? Waarschijnlijk ligt het percentage hoger dan u denkt, maar u zit ook met vragen. Want hoe pakt uw organisatie die automatisering en robotisering het beste aan? Antwoorden vindt u bij de rondetafels georganiseerd door de CFO Automation Experience.

Automatisering en robotisering. Dirk Alshuth, Directeur Network Engagement bij UiPath, heeft er goede ervaringen mee. “Bij UiPath hebben we in het afgelopen jaar maar liefst rond tachtigduizend mensuren werk in onze financeafdeling geautomatiseerd. Ons financeteam brengt niet langer hun tijd door met domme, repetitieve taken, maar mensen doen nu zinvolle dingen. Bijvoorbeeld nadenken over verdere automatisering.”

De ervaringen van Alshuth staan niet op zich. Ze komen ook naar voren bij de rondetafels van de CFO Automation Experience (CFOAX), geïnitieerd door Armand Angeli, voorzitter van DFCG, de Franse CFO-organisatie. Volgens hem zijn finance executives, zoals CFO’s, volop bezig met automatisering, ook van hun eigen financiële functies. Alleen leidt het onderwerp af en toe tot verwarring. “Wat is automatisering? Wat betekent robotic process automation (RPA)? Is Now Code Low Code iets voor mijn organisatie? Wat doen we met AI? We zien dat mensen dat soms niet begrijpen. Ze zijn in verwarring omdat ze denken dat ze bijvoorbeeld direct de kosten met tachtig procent gaan verlagen. Ze zijn in verwarring omdat ze dachten dat het gemakkelijk te implementeren was.”

“Veel organisaties beschikken over 20 tot 50 robots. Is dat robotisering? Niet echt”

Top 5

Vandaar de rondetafels. Die moeten die verwarring wegnemen en de automatisering een boost geven. Want die boost is nodig. Luister naar Roger Camrass, Research Director van CIONET International, die bij een van de rondetafels te gast was. “Veel organisaties beschikken over twintig tot vijftig robots. Is dat robotisering? Niet echt. Want zulke aantallen robots spelen hoogstens een marginale rol. Pas als je over duizenden of tienduizenden van die robots beschikt, leggen ze echt gewicht in de schaal. Maar daarvoor moeten de CEO’s het onderwerp hoger plaatsen op hun prioriteitenlijst. Het blijkt uit onderzoek: door tijdgebrek staat RPA niet eens in hun top tien. En het hoort zeker in de top vijf.”

Volgens Camrass is de ontwikkeling van robotisering te vergelijken met die van de cloudservices, zo’n vijftien jaar geleden. “Iedereen met een creditcard stapte destijds in. Geen wonder, want die cloudservices vormden een gemakkelijke oplossing om heel veel data op te slaan. Iets dergelijks zie je nu met RPA. Het is simpel, het ligt op de planken, dus waarom zou je het niet gebruiken? Het is Excel op steroïden, en dan vaak nog goedkoper ook.”

IT

Maar toch was er iets dat tot tien jaar geleden ontbrak: de supervisie van IT. “We waren als kinderen in een snoepwinkel”, zegt Michel Hofland, CFO van AkzoNobel Performance Paints France. “En dus zijn we al experimenterend gestart. Maar je kunt je afvragen of dat ook de juiste aanpak was. Alleen ga je snel, maar alleen samen kom je verder. Dat geldt ook hier: als je die RPA wil veiligstellen, en als je de systemen goed wil onderhouden, upgraden en wil laten integreren met andere systemen, dan ben je afhankelijk van tussenkomst van IT. En die heeft die rol zo’n tien jaar geleden ook opgepakt.”

Een andere vraag die tijdens de rondetafels ter sprake komt: hoe pak je een RPA-project aan? Want hier valt flink wat tijd te besparen, vertelt Hervé Hachet, Director Shared Services bij Amer Sports Corporation. “Toen we in ons bedrijf met RPA aan de slag gingen, kozen we in eerste instantie voor een bottom-up-aanpak. We stapten op de medewerkers af, en begonnen een gesprek: ‘Wat doe je precies, en welke werkzaamheden vind je saai? En denk je dat die door robots kunnen worden overgenomen?’ Echter, dit vergde veel tijd, en daarom gooiden we het roer in 2021 om: in dat jaar kozen we voor een top-down aanpak. Daarbij richten we ons op een enthousiaste leider, iemand die niet de nadelen zag van RPA, maar juist de voordelen. Op basis van de informatie die hij geeft, stellen we targets op, en die geven we door naar beneden, naar de teams.”

Minder fouten

“Uit onderzoek blijkt dat zo’n dertig procent van alle banen gemakkelijk kan worden geautomatiseerd”, zegt Alshuth. “En robots maken minder fouten bij repetitieve taken. Door hen in te zetten, maak je tijd vrij bij de mensen om je heen. Daardoor kun je ze laten doen waar ze goed in zijn: professioneel advies leveren aan andere bedrijfsfuncties.”

