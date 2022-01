Theranos-oprichter Holmes schuldig bevonden in fraudezaak

Elizabeth Holmes, de voormalig topvrouw van het Amerikaanse bloedtestbedrijf Theranos, is maandag (lokale tijd) door een Amerikaanse jury schuldig bevonden aan vier van de elf aanklachten in de fraudezaak tegen haar.

Voor honderden miljoenen dollars opgelicht

De jury acht deels bewezen dat Holmes investeerders voor honderden miljoenen dollars heeft opgelicht en patiënten in gevaar heeft gebracht met onnauwkeurige laboratoriumresultaten. Ze werd vrijgesproken van vier van de aanklachten tegen haar.

Uitspraak over acht van de elf aanklachten

De jury deed uitspraak over slechts acht van de elf aanklachten tegen Holmes. De rechter gaf ze hiertoe toestemming nadat de jury na zeven dagen beraad liet weten het niet eens te kunnen worden over de overige drie aanklachten. Om iemand schuldig of onschuldig te verklaren moeten alle juryleden het unaniem met elkaar eens zijn. Het is niet bekend over welke aanklachten in de zaak tegen Holmes dat de jury niet lukte.

Niet van eigen maar van gangbare technologie

In 2013 startte het bedrijf Walgreens een proeftraject met Theranos in de Amerikaanse staat Arizona, waarbij klanten van de drogisterijketen in de winkel bloed lieten prikken dat vervolgens in het laboratorium van Theranos in Californië werd onderzocht. Daarbij maakte Theranos niet gebruik van de eigen maar van gangbare technologie, kwam later via klokkenluiders aan het licht.

Het geplaagde Theranos hield in 2018 op te bestaan. Het bedrijf was op het hoogtepunt 9 miljard dollar waard. Veel investeerders, waaronder Rupert Murdoch en de voormalige Amerikaanse onderwijsminister Betsy DeVos, raakten vele miljoenen kwijt door de affaire.

