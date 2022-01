Usha Ganga (NBA): “Financials onderschatten komst CSRD”

Duurzaamheid staat steeds hoger op de agenda en vanaf volgend jaar moeten bedrijven dat ook expliciet laten zien. Volgens de CSRD-richtlijn die volgend jaar van kracht wordt moet elk bedrijf haar duurzaamheidsprestaties rapporteren. Wat dit voor hen betekent, daar zijn veel bedrijven volgens Usha Ganga, themaregisseur duurzaamheid bij de NBA, nog niet genoeg van op de hoogte.

Ganga ondersteunt organisaties vanuit de NBA bij het rapporteren over duurzaamheid. Zij ziet dat veel financials de komst van de CSRD onderschatten. De nieuwe richtlijnen verplichten namelijk dat bedrijven hun ESG-prestaties (Environmental, Social en Governance) vanaf boekjaar 2023 rapporteren in het jaarverslag. Op deze manier wil de EU bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Accountants en controllers zullen hierin een belangrijke rol gaan spelen. Ook betekent het dat bedrijven de juiste data moeten verzamelen en de kwaliteit hiervan moeten borgen. Zij moeten processen en systemen hierop inrichten.

Cursus voor financials

Om hierin een helpende hand te bieden, ontwikkelde Ganga voor de HAN University of Applied Sciences de cursus Aan de slag met CSRD: rapporteren over duurzaamheid. “Ik geloof dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn als ze inzicht hebben in hun waardecreatie op financieel én niet-financieel gebied. Dit vraagt een omschakeling, want veel sturings- en beheersinformatie is nu nog financieel gedreven. Met de deze cursus willen we accountants en controllers handvatten bieden om duurzaamheidsprestaties te meten en daarover eenduidig te rapporteren.”

