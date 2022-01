Geavanceerde kunstmatige intelligentie, mensen met een IQ van 300, een nieuwe maatschappij waar geen plaats meer is voor de factor arbeid. Het zijn slechts enkele van de ontwikkelingen die centraal staan in het boek Society 4.0 van strateeg Bob De Wit. Hoe kunnen wij ons het beste op zo’n toekomst voorbereiden?

In de vodcast The Brand Called You gaat De Wit in gesprek met host Ashutosh Garg en duidt hij wat Society 4.0 is. Het boek is hier verkrijgbaar.

