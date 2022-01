Wereldwijde M&A markt blijft op een hoog niveau in 2022

Wereldwijde dealmakers hebben in 2021 voor het eerst sinds 2016 over een volledig jaar een positief M&A-resultaat behaald, blijkt uit nieuw onderzoek naar gesloten deals van Willis Towers Watsons Quarterly Deal Performance Monitor (QDPM). Op basis van de aandelenkoersprestaties deden bedrijven die M&A-deals doen het gemiddeld +1,4% procentpunt beter dan de World Index.

Uit dit onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met het M&A Research Centre van The Bayes Business School (voorheen Cass), blijkt ook dat de wereldwijde activiteit nieuwe records heeft bereikt: in 2021 werden 1047 transacties afgerond met een waarde van meer dan 100 miljoen dollar. Dit is aanzienlijk meer dan het jaar daarvoor (674) en het hoogste jaarlijkse volume sinds de start van onze analyses in 2008.

Het transactievolume in Noord-Amerika bleef in 2021 onverminderd hoog, met 614 afgeronde transacties, bijna het dubbele van de 325 transacties in de voorgaande 12 maanden, hoewel ze hun regionale index slechts met een kleine marge overtroffen (+0,5 %).

Beste prestatie sinds 2016

Voor het volledige jaar noteerde de APAC-regio de beste prestatie sinds 2016, met een outperformance van +16,8% ten opzichte van hun index, ondanks het feit dat er regionaal slechts iets meer transacties werden afgerond ten opzichte van 2020 (196 versus 173), omdat het lagere aantal Chinese overnames het volumeniveau drukte. Europese kopers deden het beter dan hun regionale index, met een positieve prestatie van +3,9% en 199 afgeronde transacties in 2021, een stijging van een kwart ten opzichte van de 155 deals in de 12 maanden daarvoor. Britse kopers hebben de afgelopen vijf jaar consistent beter gepresteerd dan de FTSE All-Share index, met een positieve prestatie van +5,7% voor het jaar.

Golf blijft aanhouden

Gabe Langerak, Hoofd M&A Consulting voor West-Europa bij Willis Towers Watson: “Het ziet ernaar uit dat de fusie- en overnamegolf van 2021 zal aanhouden, dankzij een overvloed aan investeringskapitaal, sterke aandelenmarkten en goedkoop vreemd vermogen, en doordat bedrijven onder druk staan om hun activiteiten groener te maken door op zoek te gaan naar overnamekandidaten met de juiste klimaatkwalificaties. De fusie- en overnamegegevens uit Noord-Amerika laten ook zien welke impact historisch hoge waarderingen van activa, opgedreven door concurrentie en toenemende complexiteit, kunnen hebben op de transactieprestaties. De vraag is of de prijzen die nu worden betaald na verloop van tijd nog steeds redelijk zijn.”

André Bosker, M&A HR consultant voor Nederland bij Willis Towers Watson: “Het toegenomen transactievolume was ook merkbaar in de Nederlandse markt, waar Willis Towers Watson buitenlandse kopers veelvuldig bijstond met HR-specifieke Due Diligences. Een belangrijk aandachtspunt voor 2022 is de aanstaande pensioenhervorming in Nederland, die een aanzienlijke financiële impact kan hebben op de pensioenregelingen.”

5 M&A trends voor 2022

Gabe Langerak deelt zijn toptrends voor het komende jaar:

ESG-doelstellingen stimuleren fusies en overnames

ESG-prioriteiten (milieu, maatschappij en goed bestuur) komen steeds hoger op de agenda’s van CEO’s, met een grotere nadruk op het stimuleren van de betrokkenheid van werknemers in een hybride werkomgeving en op het aankopen, herstructureren of afstoten van activa om hun ecologische voetafdruk te verbeteren. Thema’s als decarbonisatie zullen het aantal transacties stimuleren en bieden kansen voor nieuwe ondernemingen die voortkomen uit innovaties om klimaatrisico’s te beperken.



Digitale transformatie versnelt

Bedrijven richten zich al enkele jaren op de digitale transformatie van hun activiteiten, waarbij de pandemie de snelheid en omvang van de verandering heeft vergroot.



De zogenaamde ‘Great Resignation’ (het grote ontslag), dat bedrijven heeft gedwongen om opnieuw te bepalen hoe ze nieuw talent kunnen behouden en aantrekken op een krappe arbeidsmarkt, zal een factor blijven waarbij bedrijven onder druk staan om toptalent te verwerven op gebieden zoals cyberbeveiliging en software engineering. Uit onze M&A data blijkt dat in 2021 293 grote en megadeals (met een waarde van meer dan 1 miljard dollar) werden afgerond, het hoogste aantal ooit, omdat bedrijven hun post-COVID-toekomst vormgeven via innovatieve overnames. Het is goed mogelijk dat dit aantal in 2022 wordt overtroffen, aangezien bedrijven en investeerders die overvloedig cash hebben, blijven uitkijken naar overnames op gebieden waar ze moeten groeien of meer capaciteit nodig hebben.



Supply chain-gedreven fusies en overnames

Veel bedrijven zullen streven naar meer zelfstandigheid betreffende hun producten en diensten door de grote druk op de wereldwijde toeleveringsketens als gevolg van de pandemie, sociale onrust, cyberaanvallen en extreme weersomstandigheden. Zij zullen dit bereiken door middel van reshoring, nearshoring of fusies en overnames door upstream schakels verticaal te integreren om de zekerheid van levering te verbeteren.



M&A-cycli veranderen

In plaats van af te nemen wanneer de economie krimpt, wijst het ongekende bedrag en de mix van kapitaal voor deals van private equity partijen en andere investeerders op een groter potentieel en een grotere wens om ook in tijden van laagconjunctuur deals te sluiten. De stijgende trend om professionele interne teams voor corporate development op te zetten, waardoor bedrijven zelf sneller kansen kunnen identificeren en benutten, zal de kopers nog beter in staat stellen om zelfs bij grote volatiliteit fusies en overnames te doen.



Veel fusies en overnames in 2022, maar met voorbehoud

De meeste dealmakers zullen er dit jaar naar streven hun totale aantal transacties van 2021 te evenaren of te overtreffen, maar ze zullen ook bezorgd zijn dat inflatiedruk en ESG-kwesties hier een negatieve impact op kunnen hebben.



Naast de aanhoudende pandemie, verstoringen van de toeleveringsketen en tekorten aan talent, zal de overheidsregulering waarschijnlijk toenemen, met een focus op de technologiesector. Bedrijven zullen ook te maken blijven krijgen met geopolitieke spanningen. Het ziet er niet naar uit dat China de drijvende kracht zal blijven achter internationale, grensoverschrijdende deals, wat de activiteit op andere plaatsen, zoals Japan, India en Zuidoost-Azië, kan stimuleren. Deze trend is al duidelijk zichtbaar in onze gegevens, waaruit blijkt dat de grensoverschrijdende M&A-activiteit in 2021 op een stabiel niveau is gebleven, ondanks de teruggelopen dealactiviteit vanuit China.

Langerak zegt: “Het ziet ernaar uit dat de fusie- en overnameactiviteit in 2022 de pieken van 2015 zal evenaren, hoewel de deals onderhevig zullen blijven aan toenemende uitdagingen. Hoge waarderingen, complexiteit van deals, concurrentie voor activa van hoge kwaliteit en verstoring van de toeleveringsketen door de pandemie zullen gevolgen blijven hebben voor dealmakers. Snelheid, voorbereiding en due diligence van hoge kwaliteit zullen essentieel zijn om aan de verwachtingen van dealmakers te voldoen.”

