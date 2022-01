Zijn Nederlandse directies klaar voor de nieuwe ESG-regelgeving?

Uit een een recent onderzoek van Index Industry Association blijkt dat 64 procent van de vermogensbeheerders in Europa zich grote zorgen maakt over het gebrek aan transparantie en het ontbreken van bedrijfsgegevens over ESG. Dit geeft aan dat bedrijven snel moeten handelen om digitale oplossingen te vinden. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 89 procent van deze fondsbeheerders vindt, dat bedrijven onvoldoende transparant zijn over hun ESG data. “De nieuwe ESG-regelgeving in Europa is een zorg voor beursgenoteerde bedrijven zonder adequate rapportageoplossingen”, zo stelt Hajo Jansen, Regional Vice President West-Europa van Diligent.

Niet klaar voor nieuwe regelgeving

Vanwege het grote aantal nieuwe wetten dat door de Europese Unie is ingevoerd, waaronder de recente Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR) die tot doel heeft het duurzaamheids¬profiel van fondsen beter vergelijkbaar en begrijpelijk te maken, bestaat ongerustheid dat een aantal beursgenoteerde bedrijven nog niet klaar is voor de nieuwe regelgeving.

Naar aanleiding van de Taxonomieverordening van 2020 zal op 6 april 2022 een Task Force ‘Climate-Related Financial Disclosures’ (TCFD) van start gaan. Die heeft als doel de rapportage over financiële risico’s in verband met het klimaat te verbeteren. Daar bovenop moeten Nederlandse bedrijven met meer dan 100 werknemers vanaf 1 januari 2023 de CO2-uitstoot van hun personeel monitoren en rapporteren.

Handmatig

“Aandeelhouders, regelgevers en investeerders houden ESG nauwlettend in de gaten, meer dan ooit tevoren” aldus Hajo Jansen. “Ondanks deze verhoogde aandacht blijven bedrijven handmatig rapporteren, wat hiaten en fouten in de gegevens kan veroorzaken. Bedrijven hebben soms moeite om gelijke tred te houden met de veranderende wetgeving, met alle risico’s op hoge boetes voor niet-naleving van dien.”

–> Lees ook: Waarom leidinggevenden ESG zouden moeten omarmen

Consistente en betrouwbare ESG-rapportage

“Bedrijven moeten, door middel van digitale transformatie, investeerders laten zien hoe ze prioriteit geven aan ESG als onderdeel van hun langetermijnplannen voor waardecreatie. Het is belangrijk dat het senior management benchmarks en essentiële informatie gebruikt om effectieve besluit¬vorming mogelijk te maken. Organisaties met grote hoeveelheden gegevens die een digitale ESG-oplossing gebruiken, zullen efficiënter werken, toekomstige trends kunnen voorspellen en tevens beschikken over een consistent en betrouwbaar rapportagesysteem”, voegt Jansen toe.

De European Green Deal, waarmee Europa streeft om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden, heeft tot doel de duurzame investeringen in heel Europa te vergroten. Experts denken dat de nieuwe wetgeving ervoor zal zorgen dat duurzame projecten in 2025 de helft van alle investeringsfondsen zullen uitmaken. “Dat is precies de reden dat we dit jaar platinasponsor zijn op de Sustainability LIVE” zegt Jansen. “Daarmee ondersteunen we bedrijven die hun milieureferenties en rapportagenormen willen verbeteren.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!