8 prioriteiten van financiële waakhond AFM in 2022

Toezichthouder AFM gaat zich dit jaar onder meer bezighouden met niet-financiële informatie in het jaarverslag, het nieuwe pensioenstelsel en verantwoorde kredietverlening. Wij zetten acht prioriteiten van de organisatie op een rij.

1. Niet-financiële verslaggeving in jaarverslag

Met de push naar duurzaamheid en het prioriteren van ESG (zie punt 5 hieronder) is er meer aandacht gekomen voor niet-financiële informatie in de jaarverslaggeving. Ondernemers moeten zich voorbereiden op de komt van de CSRD, die zich richt op grote beursgenoteerde bedrijven, maar doorwerkeffecten heeft in de hele keten. Elke toeleverancier moet zijn niet-financiële informatie goed kunnen duiden en weergeven. De AFM gaat zich bemoeien met Europese en internationale standaarden en bereidt zich voor op nieuw toezicht vanaf boekjaar 2023.

2. Nieuwe pensioenstelsel

Volgend jaar treedt naar verwachting de nieuwe Pensioenwet in werking en met het loslaten van vaste uitkering ten faveure van premies verandert er veel. Niet in de minste plaats de financiële risico’s van deelnemers. De AFM gaat daarom toezien op de uitlegbaarheid, keuzebegeleiding en de communicatie naar klanten van pensioenaanbieders.

3. Beschermen gemaksbeleggers

Nu meer consumenten zelf beleggen via apps en nieuwe producten, vreest de financiële waakhond voor mensen die onvoldoende beschermd zijn tegen financiële risico’s. Ook maakt de AFM zich zorgen over zogeheten finfluencers, mensen die op social media advies geven over beleggingsbeslissingen. Vorig jaar is de AFM begonnen met het waarschuwen van deze personen dat ze zich wel aan regels dienen te houden. De organisatie gaat onder meer in kaart brengen hoe aanbieders het gedrag van beleggers beïnvloeden.

4. Verantwoorde kredietverlening

Vanwege de krapte op de woningmarkt en de financieringsvraag, wil de AFM erop toezien dat huishoudens hun woning verantwoord kunnen financieren met hypothecair krediet. Door de gestegen huizenprijzen en momenteel lage rente, lopen consumenten het risico meer te lenen dan het Nibud verantwoord vindt, zo meldt de waakhond in zijn Agenda 2022. De organisatie doet daarom dit jaar extra onderzoek naar overkreditering bij hypotheekverstrekkers.

5. Naleving duurzaamheidsregels

Samen met andere Europese toezichthouders gaat de AFM duurzaamheidscriteria ontwikkelen die greenwashing moeten voorkomen. Daarbij worden producten en diensten door de aanbieder als groen geprofileerd met enkele punten voor de bühne, terwijl er wezenlijk weinig duurzaam aan is. De waakhond liep vorig jaar door prospectussen en portfolio’s van Nederlandse fondsen en vond de zelfverklaarde duurzaamheid slecht onderbouwd. Toeleveranciers moeten hun ESG-informatie ook inzichtelijk verstrekken. Verder wil de organisatie Europese meepraten over regelgeving op het gebied van duurzaamheid.

6. Verhoging informatie- en datakwaliteit

De kwaliteit en kwantiteit van transactierapportage is volgens de AFM van ‘matig niveau’. Dat moet omhoog via eigen datagedreven detectie van mogelijk frauduleuze transacties en actief toezicht van de beurswaakhond. Prospectussen van verschillende financiële instrumenten, bijvoorbeeld aandelenuitgifte, SPACS, obligatie-uitgiften en meer, worden dit jaar vaker beoordeeld op basis van een risico-inschatting van de aanbieding.

7. Flitshandel en cryptovaluta

De AFM onderzoekt het effect van handelsalgoritmes op de kapitaalmarkt. Deze algoritmes worden steeds complexer en moeilijker te overzien. Ook blijft de organisatie de handel in cryptovaluta monitoren en worden ontwikkelingen rondom DLT’s en DeFi nauwgezet gevolgd. De organisatie kijkt naar de ontwikkeling van de algoritmes en welke risico’s daarmee gepaard gaan en monitort de cryptovalutamarkt.

8. Controles niet-OOB-accountants

Vanaf dit jaar voert de AFM toezicht uit op alle niet-OOB-accountantsorganisataties. De organisatie wil dit jaar de kennis vergroten over het OOB-segment en meer inzicht krijgen in de risico’s. Toezicht zal zich voornamelijk richten op het stimuleren van het lerend vermogen in de sector, zo schrijft de toezichthouder, en het werken aan verbeteringen die bijdragen aan het duurzaam borgen van kwaliteit. De AFM kondigt aan de intentie te hebben om met een hogere frequentie onderzoeken uit te voeren op de mate van control van deze accountantsorganisaties.

