Beleggingsbeleid pensioenfondsen volgens critici nog onvoldoende

De grote Nederlandse pensioenfondsen schieten nog steeds tekort als het gaat om verantwoord beleggen. Ze hebben in hun beleid bijvoorbeeld onvoldoende aandacht voor het aanspreken van bedrijven die natuurschade veroorzaken, zeggen onderzoekers van de Eerlijke Pensioenwijzer, een samenwerkingsverband van organisaties als Amnesty International, Milieudefensie en PAX.

In een negentig pagina’s tellend rapport worden aan fondsen als ABP, PFZW en bpfBOUW per onderwerp scores toegekend. Volgens de onderzoekers zijn de prestaties van de fondsen over het algemeen nog steeds flink onder de maat. Ze keken naar het beleid van de fondsen op thema’s als gezondheid, wapens, dierenwelzijn, belastingen en gender. Ook het tegengaan van de klimaatcrisis zou bij de meeste fondsen nog onvoldoende prioriteit hebben. Gemiddeld scoorden de fondsen op een schaal van 1 tot 10 een 3,7 voor hun beleid voor de in totaal veertien thema’s.

Breed scala aan thema’s

“Er is bijzonder veel druk van deelnemers op pensioenfondsen om uit fossiele brandstoffen te stappen”, stelt Cor Oudes van PAX in een schriftelijke toelichting. “Het is goed dat enkele fondsen daarop nu ook reageren en de rest moet snel volgen. Maar verantwoord beleggen gaat over een breed scala aan thema’s, ook over natuurbescherming, gender, wapens en misstanden bij de productie van voedsel.”

Verschillende organisaties achter de Eerlijke Pensioenwijzer zijn ook betrokken bij de protestactie voor de deur van zorgfonds PFZW van deze week. Daar is het fonds opgeroepen te stoppen met investeringen in de fossiele industrie. PFZW heeft evenwel laten weten dit niet van plan te zijn. Wel moeten bedrijven in bijvoorbeeld de olie- en gasindustrie aantonen dat ze “een overtuigende en verifieerbare energietransitie hebben ingezet” die in lijn is met de klimaatdoelen van Parijs. Organisaties als Greenpeace en Fossielvrij NL reageerden daarop teleurgesteld. Met de stap kiest PFZW duidelijk een andere route dan bijvoorbeeld ambtenarenpensioenfonds ABP en metaalfonds PME die vorig jaar na druk van deelnemers besloten niet meer in fossiele industrieën te beleggen.

