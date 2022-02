Economie toch licht gegroeid ondanks omikrongolf en lockdown 

De Nederlandse economie is het laatste kwartaal van vorig jaar opnieuw gegroeid, ondanks de omikrongolf en nieuwe lockdownmaatregelen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dat vooral te danken aan de flink op stoom zijnde industrie en de uitgaven van de overheid. Ook de zakelijke dienstverlening en de zorg droegen bij aan de groei. Door de sluiting van de horeca en niet-essentiële winkels in december gaven huishoudens wel iets minder uit dan een kwartaal eerder.

Over de gehele linie pakte het bruto binnenlands product (bbp) 0,9 procent groter uit dan in het derde kwartaal. Daarmee was de economische groei wel beduidend kleiner dan de plussen van 3,8 procent en 2,1 procent in de voorgaande periodes. Maar veel economen hadden er rekening mee gehouden dat Nederland door de omikrongolf met krimp te maken zou krijgen. Dat laatste is duidelijk niet het geval.

Krimp goedgemaakt

Een en ander betekent dat de Nederlandse economie in heel vorig jaar 4,8 procent groter is geworden. Vergeleken met het eerste coronajaar werd er beduidend meer geconsumeerd door huishoudens. Ook de uitgaven van de overheid, die veel geld stak in zaken als coronasteun en vaccinaties, en de investeringen door bedrijven lagen hoger dan in 2020. Wanneer wordt vergeleken met 2019, het laatste jaar voor de pandemie, dan bedroeg de economische groei vorig jaar 0,8 procent. De krimp van 3,8 procent in 2020 is in een jaar dus goedgemaakt, aldus het CBS.

Dat de industrie het de laatste tijd goed doet, hangt samen met het algehele economische herstel. Daardoor is de vraag naar tal van goederen flink aangetrokken en ligt de productie van industriebedrijven op het hoogste niveau ooit. Vooral de machine-industrie, de metaal- en de chemische industrie kenden hierdoor forse groei.

Horeca blijft ver achter

Niet alle branches lukte het om vorig jaar weer volledig te herstellen. Voor de horeca, een van de zwaarst door de crisis getroffen sectoren, wogen de verbeteringen vorig jaar nog niet op tegen het verlies in 2020. Volgens het statistiekbureau lag de zogeheten toegevoegde waarde van de horeca vorig jaar nog altijd ruim 30 procent lager dan in 2019.

Ook in de vervoerssector bleven de cijfers achter bij twee jaar eerder. Reisbureaus groeiden vorig jaar weer fors, maar ook zij zijn nog heel ver verwijderd van het pre-coronaniveau. En in de bedrijfstak waartoe de cultuur en recreatie behoren, was er vorig jaar na de forse krimp in 2020 opnieuw sprake van harde klappen: er kwam nog een krimp van ruim 3 procent bovenop. Dat kwam omdat de sector eigenlijk nog het hele jaar kampte met coronarestricties.

