Evenwichtige man-vrouwverhouding: nieuwe wet in werking getreden

Per 1 januari van dit jaar is een nieuwe wet in werking getreden, die erop is gericht om de verhouding tussen mannen en vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen evenwichtiger te maken. De nieuwe wet voorziet er ook in dat de benoeming van een mannelijke commissaris bij een beursgenoteerde vennootschap nietig is, zolang de raad van commissarissen bij die beursvennootschap nog niet evenwichtig is samengesteld.

In ons land schiet het niet erg op: in de hoogste bestuursorganen van de meeste bedrijven zijn mannen nog altijd dominant aanwezig. Ondanks beleid en maatregelen gedurende vele, vele jaren, lukt het maar moeilijk om flinke vooruitgang te boeken bij het evenwichtiger maken van de verhouding tussen mannen en vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Het vorige kabinet heeft daarom eind 2020 een wetsvoorstel ingediend dat eind vorig jaar het Staatsblad heeft gehaald en op 1 januari in werking is getreden.

Quotum

De nieuwe wet valt in twee delen uiteen. Allereerst introduceert de wet een zogenoemd ingroeiquotum voor de samenstelling van raden van commissarissen van aan de (Amsterdamse) effectenbeurs genoteerde vennootschappen. Dat quotum houdt het volgende in: ‘Zolang de raad van commissarissen niet voor ten minste een derde van het aantal leden uit mannen bestaat en voor ten minste een derde van het aantal leden uit vrouwen, kan een persoon wiens benoeming de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de raad van commissarissen niet evenwichtiger zou maken, niet tot commissaris worden benoemd.’ Mocht een dergelijke benoeming toch plaatsvinden, dan is dat in strijd met de wet en daarom nietig. Een uitzondering geldt bij herbenoemingen van al zittende commissarissen, mits die herbenoeming plaatsvindt binnen acht jaar na de eerste benoeming.

Hoe werkt dit quotum in de praktijk? Stel dat in een raad van commissarissen die uit één vrouw en vier mannen bestaat, een van de mannelijke leden aftreedt, dan kan als diens opvolger uitsluitend een vrouw worden benoemd. Immers, alleen in dat geval zal het quotum – van ten minste een derde vrouwen en een derde mannen – kunnen worden bereikt. Wordt er geen vrouwelijke kandidaat benoemd, dan blijft de vacature dus onvervuld (de ‘lege stoel’).

Grote bv’s en nv’s

Daarnaast schept de nieuwe wet een verplichting voor zogenoemde ‘grote’ bv’s en nv’s, ongeacht of zij beursgenoteerd zijn. Dergelijke vennootschappen stellen, in de woorden van de wet, ‘passende en ambitieuze doelen in de vorm van een streefcijfer vast om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen, alsmede bij nader door de vennootschap te bepalen categorieën werknemers in leidinggevende functies, evenwichtiger te maken’. Let op: deze streefcijfers moeten dus niet alleen worden vastgesteld voor de raad van commissarissen, maar ook voor de raad van bestuur en, kortgezegd, de subtop daaronder.

Over de voortgang bij het behalen van de doelen moeten deze vennootschappen jaarlijks verslag uitbrengen aan de Sociaal-Economische Raad en daarbij ook de redenen melden indien een of meer van de doelen (nog) niet zijn bereikt. Nu de wet met ingang van 2022 van toepassing is, zal deze rapportageverplichting dus vanaf 2023 moeten worden nagekomen. Het aantal bedrijven waarvoor deze verplichting gaat gelden, is heel wat groter dan louter de beursvennootschappen, want ‘groot’ in de zin van deze wet zijn vennootschappen die voldoen aan twee van de volgende drie criteria: een balanstotaal groter dan 20 miljoen euro, een netto-omzet groter dan 40 miljoen euro en een gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar van 250 of meer.

Evaluatie

Gaat deze nieuwe wet inderdaad tot meer evenwichtige verhoudingen leiden? Na vijf jaar vindt evaluatie plaats; intussen zal de pers ongetwijfeld scherp in de gaten houden of er lege stoelen ontstaan in de raden van commissarissen van beursvennootschappen en wat al die (andere) grote bv’s en nv’s zullen gaan rapporteren.

Auteur: Mr. H.L. (Herman) Kaemingk

