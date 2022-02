Fiscale eenheid voor omzetbelasting: Hoge Raad verduidelijkt verwevenheid

In een zaak van de Belastingdienst tegen een schoonmaakbedrijf om een naheffing omzetbelasting, schept de Hoge Raad meer duidelijkheid over de vereiste verwevenheid van ondernemingen die een fiscale eenheid vormen.

Een stichting van een ziekenhuis heeft een belang van 51 procent in een schoonmaakbedrijf. De overige 49 procent is van twee andere vennootschappen die niets met het ziekenhuis te maken hebben. Het schoonmaakbedrijf en de stichting vormen een fiscale eenheid en voor de schoonmaakdiensten wordt geen omzetbelasting aan de stichting in rekening gebracht. De inspecteur vindt dat de twee onvoldoende verweven zijn om een fiscale eenheid te vormen en doet een naheffing voor de omzetbelasting.

Organisatorische verwevenheid

De Hoge Raad buigt zich over de vraag of de twee voldoende verweven zijn en wat de beoordeling daarvoor moet zijn. Ondernemers krijgen zo meer duidelijkheid over het begrip fiscale eenheid. Volgens de uitspraak moet de verwevenheid in financieel, organisatorisch en economisch opzicht bestaan. Daarom moeten de banden van financiële, organisatorische en economische aard tussen die ondernemers in onderlinge samenhang worden beoordeeld.

Nauwe banden van organisatorische aard zijn er als:

de ondernemers onder een gezamenlijke, althans als een eenheid functionerende, leiding staan, of;

de leiding van de ene ondernemer feitelijk ondergeschikt is aan die van de andere ondernemer.

Financiële verwevenheid

Bij banden van financiële aard moet ten minste de meerderheid van de aandelen van elke vennootschap in de ondernemersgroep in dezelfde handen zijn, inclusief de zeggenschap. Voor ondernemers/niet-aandelenvennootschappen binnen een groep geldt dat de zeggenschap bij die ondernemers niet kleiner mag zijn dan de zeggenschap die een meerderheidsaandeelhouder bij een aandelenvennootschap heeft. Die zeggenschap moet verder voldoende zijn om ook de financiële positie van de ondernemer/niet-aandelenvennootschap in de gewenste verhouding tot een of meer andere groepsleden te kunnen brengen, zo meldt de Hoge Raad.

Beoordeling ander Hof

Omdat het schoonmaakbedrijf enkel diensten levert voor de stichting, kan de organisatorische samenhang nauw verweven zijn, maar moeten er organisatorisch nauwe banden in bestuur en leiding bestaan. Om dat te bepalen is de zaak doorverwezen naar een ander Hof die deze beoordeling doet.

