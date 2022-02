Fraudehelpdesk: ruim 10.5 miljoen euro schade in eerste 6 weken

In de eerste 6 weken van dit jaar is bij de Fraudehelpdesk al voor ruim 10.5 miljoen euro aan schade gemeld. Over diezelfde periode in 2021 was dat nog ruim 3 miljoen. De meeste schade wordt gemeld door misbruik van een bedrijfsnaam. Het gaat dan onder meer om CEO-fraude en neptelefoontjes namens de bank.

Bij een neptelefoontje namens de bank worden mensen opgebeld door iemand die zich voordoet als bankmedewerker maar dat niet is. Vaak is in de display van de ontvangende telefoon een bestaand telefoonnummer van de bank zichtbaar. Dat betekent dat er gebruik gemaakt is van een techniek die ‘spoofing’ heet. Met name ouderen worden slachtoffer van deze truc. Vaak raken zij al hun (spaar)geld kwijt.

Sprake van fraude

Volgens de nepbankmedewerker is er sprake een digitale bedreiging of fraude. Degene die wordt gebeld moet al zijn of haar geld daarom overmaken naar rekeningnummers die de oplichter doorgeeft. Het zou gaan om ‘kluisrekeningen’, ‘veilige rekeningen’ of een variant daarop. In een enkel geval wordt naar inloggegevens gevraagd.

Soms weet de ‘bankmedewerker’ precies wat het huidige banksaldo en de laatste transacties zijn. In dat geval hebben de oplichters zichzelf mogelijk al toegang verschaft tot de bankrekening, bijvoorbeeld door phishing via een nep-betaallink. Zo weten ze precies hoe een bankrekening er op dat moment uitziet.

Advies

Een bank zal hun klanten nooit via telefoon, sms of e-mail benaderen met het verzoek geld over te boeken of inloggegevens of pincode te delen. ‘Kluisrekeningen’ of ‘veilige rekeningen’ bestaan niet. Als de bank denkt dat fraudeurs werkelijk toegang hebben tot uw bankrekening, zullen zij die rekening zelf blokkeren en daarna contact opnemen. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Maak dus nooit op basis van een telefoontje of tekstbericht geld over.



Twijfelt u? Bel dan zelf met uw bank, via het telefoonnummer dat u opzoekt op de website van de bank.

