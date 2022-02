Fraudehelpdesk: voor bijna 47 miljoen aan fraude gemeld in 2021

Afgelopen jaar werd voor bijna 47 miljoen euro aan schade door fraude gemeld bij de Fraudehelpdesk. In 2020 was dit nog ruim 41 miljoen. In totaal ontving de Fraudehelpdesk in 2021 ongeveer 530.000 meldingen via het callcenter, de online meldformulieren en de geautomatiseerde valse-e-mailcheck.

Wat daarbij in 2021 het meest opviel waren de toename in het aantal meldingen over frauduleuze online aan- en verkopen (een stijging van ruim 25 procent t.o.v. 2020), het hoge schadebedrag door beleggingsfraude (ruim 19 miljoen euro, een toename van 45 procent t.o.v. 2020) en een forse toename van gevallen waarbij melders de dupe bleken van meerdere fraudevormen (ruim 2.000 procent t.o.v. 2020). De laatste maanden van 2021 zag de Fraudehelpdesk een explosie aan meldingen over geautomatiseerde telefoontjes, zogenaamd van de politie of de Hoge Raad der Nederlanden. Van de 1,5 miljoen website-bezoekers in 2021 zochten ongeveer 200.000 bezoekers naar informatie hierover.

Wat betreft de aantallen zijn er wat de fraudevormen betreft drie top-3’s voor 2021:

Meldingen

Cybercrime (hacken, phishing, computervredebreuk, malware) Identiteitsfraude (vooral WhatsApp-hulpvraag) Handelsplaats/webwinkelfraude

Slachtoffers met financiële schade

Handelsplaats/webwinkelfraude Identiteitsfraude (vooral WhatsApp-hulpvraag) Voorschotfraude (alles waarbij mensen geld moeten ‘voorschieten’ om iets te kunnen ontvangen, waaronder datingfraude en valse leningen)

Schadebedragen

Beleggingsfraude Voorschotfraude (alles waarbij mensen geld moeten ‘voorschieten’ om iets te kunnen ontvangen) Identiteitsfraude Rechtspersonen (waaronder misbruik van een bedrijfsnaam)

Advies

Over het algemeen geldt: een gezond wantrouwen is cruciaal, dus blijf alert bij klikken op links, gegevens verstrekken en betalingen doen. Onthoud dat iedereen zich via internet en telefoon kan voordoen als een ander persoon of bedrijf. Maak daarom nooit geld over op basis van een tekstbericht of telefoontje, maar zorg dat je zeker weet met wie je te maken hebt: bel en voer een écht gesprek met het appende ‘familielid’ dat om geld vraagt, neem contact op met de bank of andere organisatie en controleer of je écht geld schuldig bent, ergens moet inloggen of geld overmaken. Voor ondernemers geldt ook: bespreek fraude binnen het bedrijf, licht medewerkers in over de risico’s en zorg voor een goede e-mailbeveiliging. Wees altijd terughoudend met het plaatsen van (bedrijfs)gegevens online.

