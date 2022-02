Hans Nederlof nieuwe CFO Ricoh  

Ricoh heeft Hans Nederlof per 1 februari 2022 aangesteld als de nieuwe Chief Financial Officer. Met deze aanstelling wordt hij lid van de Board van Ricoh Nederland en onderdeel van het Regional Finance Team van Ricoh Europa.

Nederlof is een ervaren, commercieel gedreven CFO, die zijn carrière is gestart bij KPMG. Hij heeft ruime ervaring binnen Finance & Control bij een aantal internationale bedrijven in de industrie, telecom, service en projecten. Hans volgt Mark van den Biggelaar op die eerder ad interim de rol van Chief Financial Officer bij Ricoh vervulde. “Ik ben verheugd om me bij Ricoh aan te sluiten. Met mijn expertise ga ik een bijdrage leveren aan de transformatie van Ricoh naar een Digital Services Company. In een klantgedreven organisatie werken we als team aan de groei van ons bedrijf”, aldus Hans Nederlof.

