Vroeger was werken simpel: je ging om 9:00 uur naar je werk, je baas vertelde je wat je moest doen, om 17:00 uur ging je naar huis en was het werk klaar. Werk was voorspelbaar en overzichtelijk.

Tegenwoordig zijn we professionals. We worden geacht mee te denken, verantwoordelijkheid te nemen en doelen te bereiken. Professionals moeten het met elkaar uitvinden en de baas heeft hoogstens een faciliterende rol.

Door de coronacrisis zijn we meer thuis gaan werken en daarmee is onze autonomie verder toegenomen. Werk is wellicht enerverender, bezielder en creatiever geworden, maar tegelijkertijd ook enorm veeleisend, onvoorspelbaar en complex.

Dit handboek schept een beetje orde in de chaos. In korte puntige stukjes schetst meesterverteller Jeroen Busscher wat je als hedendaags hybride werkende professional wel en niet moet doen. Aan de hand van concrete onderwerpen, zoals omgaan met lastige mensen, jezelf organiseren en permanent leren, helpt hij hybride werken effectief vorm te geven.

Kunstenares Merel Ellen vult aan, becommentarieert en daagt uit met haar eigen persoonlijke beeldtaal.

Geïnteresseerd? U kunt het boek Hybride werken hier bestellen.

Over de auteur

Jeroen Busscher is strateeg op het gebied van gedragsverandering binnen organisaties. Hij schreef elf boeken waaronder de bestsellers ‘Pimp je afdeling’, ‘Turbomanagement’ en ‘Onbeperkt Houdbaar’. Hij geeft lezingen, vlogt op zijn eigen kanaal en heeft een eigen online radioprogramma: ‘People Power Change’. www.jeroenbusscher.nl.

