IMF: Europa houdt tot in 2023 last van aanbodbeperkingen

De economie van Europa zal mogelijk nog tot in 2023 last houden van beperkingen in het aanbod van onderdelen en materialen. Die voorspelling uitte het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Volgens de VN-organisatie die de stabiliteit van het monetaire systeem in de gaten houdt, zal het tekort aan onderdelen de economische groei in de weg zitten.

Volgens het IMF had de economische groei van Europa zonder de problemen vorig jaar zo’n twee procentpunt hoger kunnen uitvallen. Daarbij wijst het fonds ook op de sluitingen van fabrieken als gevolg van de coronapandemie die het herstel in de weg zaten. De tegenwind die de economie ervoer, was gelijk aan een jaar groei onder normale omstandigheden, aldus het IMF in een blog.

Nieuwe beperkingen

Volgens de prognoses zullen de beperkingen, zoals tekorten aan chips en andere componenten dit jaar afnemen. Maar de omikronvariant van het coronavirus heeft daarbij voor verdere onzekerheid gezorgd, aldus het IMF. “Europa en China hebben nieuwe beperkingen opgelegd en er kunnen nog meer verstoringen volgen. Al met al zouden de problemen in de bevoorrading langer kunnen aanhouden, mogelijk tot in 2023”, zo valt te lezen.

In het stuk wordt veertig procent van de verstoringen van het aanbod toegeschreven aan sluitingen als gevolg van de pandemie. Die problemen zouden op termijn voorbij moeten gaan. Hardnekkiger zijn de tekorten aan arbeidskrachten en verouderde infrastructuur op de inflatie in plaats van bedrijfssluitingen, aldus het IMF.

Landen waarvan de fabrieken het meest afhankelijk zijn van de mondiale toeleveringsketens werden het hardst getroffen. Zo zouden Duitsland en Tsjechië zonder de genoemde problemen zo’n 14 procent hogere productie hebben gedraaid.

Knelpunten direct aanpakken

Het IMF riep op knelpunten in de leveringsketen, waar wel direct invloed op kan worden uitgeoefend direct aan te pakken. Dan gaat het om zaken zoals het verruimen van de openingsuren in havens, het versnellen van de vergunningen die nodig zijn voor transport- en logistieke werkzaamheden en het bevorderen van immigratie om het tekort aan arbeidskrachten aan te pakken.

Volg Executive Finance op LinkedIn!