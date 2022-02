Investeer in de community: hybride werken in de 21e eeuw

We krijgen het idee dat we thuiswerken onder controle krijgen. Maar bij veel bedrijven ligt het gevaar op de loer dat mensen alleen nog maar communiceren over instrumentele zaken en niet meer over wat ons bindt. Dat is funest voor organisaties.

Hybride werken: Handboek voor de professional ‘Hybride werken’ van Jeroen Busscher is een naslagwerk voor mensen die concrete tips zoeken dan een beschrijving van het fenomeen hybride werken. ‘Als Kwik, Kwek en Kwak echt in de problemen zaten, toverden ze het handboek voor de Jonge Woudlopers tevoorschijn. Daar stonden antwoorden voor ingewikkelde situaties in. Ik raad mensen aan om dit boek niet van kaft tot kaft te lezen, maar lees iets ter inspiratie of om een specifiek probleem op te lossen.’ Het boek zit vol met korte, prikkelende stukken die elk een specifiek probleem beschrijven waar mensen tegenaan lopen, zo beschrijft de auteur. Daarmee kunnen lezers zelf tot inzichten en oplossingen komen. Achterin is ruimte voor notities. Busscher omschrijft het boek als een ‘professioneel scrapbook’. Elk thema en subthema wordt uitgewerkt in een kort, column-achtig stuk, met illustraties van Merel Ellen. Deze beeldend kunstenaar interpreteert de teksten van Busscher en geeft voor elk stuk een visuele vertaling van de inhoud. Het ‘scrapbook’ biedt verder vragen of opdrachten waar de lezer concreet mee aan de slag kan om een issue van hybride werken te tackelen.





Hybride werken, waarbij werknemers slechts een deel van hun week op kantoor doorbrengen, brengt een hoop vragen met zich mee. Organisaties en medewerkers worstelen met thuiswerk do’s and dont’s. Dat is zeker sinds het begin van de coronacrisis zo, maar eigenlijk al jaren. Jeroen Busscher schreef het boek ‘Hybride werken’, dat is bedoeld als handboek voor professionals die op kantoor effectief en thuis efficiënt willen werken.

Onze collega’s van Cm: spraken met Busscher over wat verstandig is en wat niet als het om thuiswerken gaat. Een van de uitdagingen waar werknemers en werkgevers tegenaan lopen is de communicatie in dit nieuwe tijdperk van half thuis en half op kantoor. Sommige vergaderingen hadden beter als e-mail gekund, maar sommige spaghettimails behoeven duidelijk een overleg. Ook dat was al een issue vóór corona, maar is nu helemaal prangend geworden. We hebben wat communicatie betreft nog wel wat te leren.

Veranderde communicatie

De manier waarop we communiceren is sterk veranderd en daarom moeten we ook op een andere manier communiceren, zegt Busscher. Welk medium is geschikt voor welk gesprek? “Vijftig jaar geleden kon ik eigenlijk op drie manieren met je communiceren. De eerste was dat ik naar je toeliep om iets te vragen of zeggen. De tweede manier was dat ik kon bellen, maar dan moest je maar net thuis zijn. De derde was een brief. Nu hebben we door technologie een enorm arsenaal aan communicatiekanelen ontwikkeld.” Maar niet iedere soort communicatie leent zich voor elk communicatiemiddel.

“De kunst is om wat ik je beter kan vertellen ik niet in een brief moet zetten. De diversiteit aan kanalen is zo groot en daarom kiezen we er soms voor om communicatie door een kanaal heen te proppen dat niet werkt.” Denk daarbij aan ruzies op WhatsApp die alleen maar escaleren bij gebrek aan non-verbale communicatie, of zelfs oeverloze discussies op social media die om dezelfde reden kant noch wal raken. “WhatsApp is een heel geschikt kanaal om ruzie te krijgen, maar om het op te lossen is het een lastige”, grapt Busscher.

Welk kanaal is geschikt?

“Een vergadering via Teams is ook zo’n kanaal met voor- en nadelen. Eén op één zijn die nadelen niet zo heel groot, maar met zestien mensen zijn er dingen die niet kunnen. Het is gewoon anders dan in de ruimte.” Denk bijvoorbeeld aan de ook maar heel kleine vertraging in de lijn die ervoor zorgt dat mensen elkaar per ongeluk in de rede vallen. “We vinden het lastig om te bepalen welke informatie geschikt is voor welk kanaal. Iemand die iets uitgebreid wil uitleggen doet dat via een e-mail, maar een mail van meer dan 100 woorden wordt al snel niet gelezen – een heel enkele uitzondering daargelaten.”

“Dat kun je beter verbaal communiceren. Je moet dus denken: welk effect wil ik dat mijn communicatie gaat hebben? Moet de ontvanger iets begrijpen, iets ontvangen, ergens op reageren, iets beoordelen? In het gewone leven denken we daar niet bij na, we komen iemand tegen op de gang en communiceren het dan. Maar in een vergadering merk je de onhandigheid die we hiermee hebben. De boodschap wordt in het verkeerde kanaal gecommuniceerd en dan wordt het saai, of gezeur, of een hoop gedoe. Met hybride werken moeten we veel meer gaan kijken: hier gaan we samen in een ruimte aan werken, maar laten we dit niet misbruiken voor dingen die we net zo goed op de mail kunnen zetten.”

Kantoor als gemeenschap

Een van de terugkerende elementen uit het boek van Busscher is het idee dat we het kantoor steeds meer als gemeenschap zijn gaan beleven. Arbeid is steeds meer gaan draaien om verbinding, omdat een groot deel van ons leven draait om de richting die we aan ons bestaan geven door middel van werk. Ook in de tijd die we eraan besteden. Menig werknemer brengt zo’n 40 actieve uren door met collega’s en dat is meer dan de actieve uren met familie of vrienden. Dat is niet anders dan in een groot deel van de twintigste eeuw. Maar toen werd vaker gewerkt om brood op te plank te leggen en dan doet het er minder toe hoeveel voldoening men krijgt, want dat was geen primair doel van de baan. Met arbeid als zingeving, zijn we ook anders met onze collega’s en werkrelaties omgegaan.

Aan de lopende band was zulke interactie minder belangrijk, betoogt Busscher. “Onze organisaties zijn steeds meer een community geworden en de interacties met collega’s en klanten zijn ook veel relationeler geworden. De instructies die je vroeger kreeg waren hoogstens ‘kan het niet een beetje sneller’ of iets dergelijks. In 50 jaar is communicatie, samenwerking en co-creatie veel belangrijker geworden. Organisaties zijn veel meer een community dan bij de oude industriële organisaties het geval was. Toen ging je aan het eind van de dag naar huis en had je er verder niks mee te maken. Nu is het je gemeenschap.” Hierdoor is het voor veel mensen lastig geworden om een balans te vinden tussen hun werk en privéleven. Vooral in de coronatijd zagen veel werknemers zich geconfronteerd met meer werkdruk om toch te laten merken dat ze zich inzetten voor hun community.

Het pad naar burn-out

Daar is meer aandacht voor gekomen, maar we zijn er nog niet. Druk leidt tot stress en stress leidt tot verzuim. Stress had oorspronkelijk, toen we nog jagers en verzamelaars waren, een nuttige functie. Stress zorgt voor een fysiologische reactie waarbij adrenaline vrijkomt, zodat het lichaam direct actie kan ondernemen. In een potentieel gevaarlijke situatie, bijvoorbeeld bij het sluipen door een gebied met mogelijke vijandige dieren, is een mens door dit fysiologische verschijnsel extra alert. Geluiden in het struikgewas zorgt voor die reactie en maakt het lichaam klaar om te versnellen.

Busscher vergelijkt dat geritsel met de binnenkomende meldingen van de e-mail, de chatdienst, en wat dies meer zij. Dat maakt het lichaam alert en dat zorgt de hele werkdag door voor de oorspronkelijk nuttige stress die we in dit tijdperk niet meer kunnen gebruiken. Deze fysieke reactie zorgt op termijn namelijk voor daadwerkelijke beschadigingen van de amandelkern van de hersenen, zo blijkt uit onderzoek. En deze fysieke beschadigingen van de hersenen worden gelinkt aan burn-outverschijnselen.

Onprofessioneel om rustprikkel te negeren

Burn-out is volgens Busscher het gevolg van structureel negeren van signalen van je lichaam dat dit proces plaatsvindt. Dat doen we bijna allemaal, omdat we simpelweg de handvatten ontberen om dit probleem bij de wortel aan te pakken. “We hebben op school niet geleerd op deze manier met onze professionaliteit om te gaan”, schrijft hij in zijn boek. “Professionaliteit is, althans zo is het ons geleerd, doorzetten, niet zeuren, niet te kleinzerig doen.” Hij betoogt dat het negeren van burn-outklachten juist getuigt van een gebrek aan professionaliteit. “Het is onzorgvuldig omgaan met je belangrijkste gereedschap: je lichaam.”

Hij meent dat we onszelf te veel druk opleggen, terwijl dat vaak onnodig is. “Stel jezelf de vraag wat er nu eigenlijk gebeurt als je iets niet doet. Denk eens even door. Dat kan een hele opluchting zijn, want mensen denken vaak: ‘Als ik het niet doe, dan…’ Veel mensen denken niet verder door en stoppen bij ‘ja, maar…’ Ga eens een stapje verder en vraag jezelf af wat er nu echt gebeurt en hoe erg dat is als je een bepaalde taak niet doet.”

Weerzin werk

Een signaal dat je tegen burn-out aanzit is een gebrek aan zin in het werk. Dat klinkt voor velen als luiheid, maar ons lichaam en geest uiten zo vaak hun zorg dat het iets rustiger aan moet. Iemand die erg fanatiek sport, herkent het verschijnsel: na een tijdje hard trainen, vragen de spieren om rust om daadwerkelijk te groeien. Iemand die overtraint, krijgt daarom opeens geen zin meer om te starten. Hetzelfde geldt voor weerzin tegen werk: dit is een potentieel signaal dat de hersenen rust vereisen. “Naar je lichaam leren luisteren is essentieel voor een hedendaagse professional”, schrijft Busscher dan ook.

Hij adviseert lezers in een hoofdstuk over thuiswerken om te snoeien in het aantal prikkels dat binnenkomt. Dat zorgt niet alleen voor meer focus om taken te volbrengen, maar ook om langdurige stressverschijnselen in te dammen. Dat komt niet alleen neer op meldingen tot zwijgen brengen, maar ook om naar het doel te kijken. Voor creatief werk is een natuuromgeving of geroezemoes voor sommige mensen belangrijk, terwijl voor het schrijven van een paper juist een stille ordelijke ruimte misschien beter is.

Investeren in persoonlijk contact

Voor hybride werken geldt dus vooral dat we regelmatig een stapje terugdoen, zo luidt het overkoepelende advies van Jeroen Busscher. Waarom doen we wat we doen op deze manier? Denk na over het doel van de informatie en kies daar een communicatiekanaal. Bekijk de druk die we ervaren en relativeer deze. Analyseer de prikkels die we voelen en beschouw of deze een doel dienen voor de taak die we op dat moment uitvoeren. En bovenal: investeer in je community en relaties.

“Begrip voor elkaar is essentieel om effectief te kunnen zijn. Bij hybride werken vinden we snel dat we goed kunnen samenwerken, want we hebben het over de afspraken en het werk. Maar als je alleen instrumenteel communiceert en niet meer investeert in persoonlijk contact, verlies je de community en verlies je vertrouwen in elkaar. Dat is in een relatie ook zo. Als je niet meer met elkaar praat over wat je bezighoudt en alleen nog maar over het huishouden en lopende zaken, verlies je wat je hebt met elkaar. Hetzelfde geldt voor de relatie tussen werkgever en werknemer.”

Over Jeroen Busscher

is strateeg op het gebied van gedragsverandering binnen organisaties. Hij schreef elf boeken waaronder de bestsellers ‘Pimp je afdeling’, ‘Turbomanagement’ en ‘Onbeperkt Houdbaar’. Hij geeft lezingen, vlogt op zijn eigen kanaal en heeft een eigen online radioprogramma: ‘People Power Change’. Jeroen Busscher is strateeg op het gebied van gedragsverandering binnen organisaties. Hij schreef elf boeken waaronder de bestsellers ‘Pimp je afdeling’, ‘Turbomanagement’ en ‘Onbeperkt Houdbaar’. Hij geeft lezingen, vlogt op zijn eigen kanaal en heeft een eigen online radioprogramma: ‘People Power Change’.

Volg Executive Finance op LinkedIn!