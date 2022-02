Jumbo schuift in topstructuur

Supermarktketen Jumbo voert rigoureuze wijzigingen door in de top. In plaats van drie, zijn er voortaan twee bestuurslagen. Het van oorsprong Brabantse bedrijf wil zo zijn strategische koers aanscherpen, waarbij nog meer aandacht uitgaat naar de groei online. Eerder kondigde Jumbo al een samenwerking aan met flitsbezorger Gorillas in Nederland en Vlaanderen. Nu wil de supermarktketen extra investeren in online boodschappen doen en de verwerking van data.

In de nieuwe opzet verdwijnt de Raad van Bestuur. In plaats daarvan blijft alleen een directie, geleid door de huidige bestuursvoorzitter Frits van Eerd, en een uitgebreide Raad van Commissarissen over. Financieel topman Ton van Veen (foto) gaat naar de Raad van Commissarissen, zodat hij zich meer kan toeleggen op de ontwikkeling van HEMA en de samenwerking tussen Jumbo en Gorillas. HEMA werd vorig jaar overgenomen door de familie Van Eerd, die ook Jumbo bezit.

Samenstelling directie

Het vernieuwde directieteam onder aanvoering van Frits van Eerd bestaat per 28 maart a.s. uit Cees van Vliet (Operatie), Frances Franken (Commercie), Ralph Bertrand (Formule), Tim Hehenkamp (Tech & Data), Claire Saes (HR) en Peter van Erp (Finance). De aangepaste topstructuur heeft geen personele consequenties voor andere lagen in de organisatie.

Logisch moment

In een reactie zegt Ton van Veen: “De afgelopen achttien jaar heb ik met volle overgave invulling gegeven aan mijn taak als CFO. De reis die we ondernemen is nog lang niet ten einde, en datzelfde geldt voor mijn rol daarbij. Met mijn overstap naar de RvC kan ik meer tijd besteden aan andere zaken, zoals een gezonde ontwikkeling van HEMA, samenwerking met Gorillas en mogelijk nieuwe acquisities door de familie Van Eerd via Mississippi Ventures. De totstandkoming van het nieuwe Jumbo Meerjarenplan is voor mij een logisch moment om deze stap te zetten. Ik heb volop vertrouwen dat het hele Jumbo team – onder leiding van Frits van Eerd – deze strategie de komende jaren succesvol ten uitvoer gaat brengen.”

