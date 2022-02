Klimaatdoel behaald, maar Nederlandse uitstoot hoger dan officiële berekening

Nederland heeft in 2020 het Urgenda-doel, de vermindering van uitstoot met een kwart ten opzichte van 1990, officieel gehaald. Het land stootte in 2020 volgens de IPCC 164 megaton aan CO2-equivalent uit. Volgens berekeningen van het CBS ligt dat hoger en is Nederland verantwoordelijk voor fors meer uitstoot dan wordt berekend.

Klimaatorganisatie IPCC berekent de uitstoot op Nederlands grondgebied en komt voor 2020 uit op een totale uitstoot van 164 megaton. In een eigen berekening kijkt het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de milieurekeningen en corrigeert het voor de uitstoot van luchtvaart, zeevaart, het verbranden van biomassa en het aantal inwoners. Daarmee komt het CBS uit op 199 megaton. Gekeken naar de broeikasgasvoetafdruk, waarbij ook wordt gecorrigeerd voor import en export, komt het bureau zelfs uit op 227 megaton.

Lage uitstoot volgens IPCC

Het CBS en RIVM melden de resultaten op basis van definitieve emissiecijfers van de IPCC die onlangs bekend werden gemaakt. Mede dankzij de sluiting van enkele kolencentrales de afgelopen jaren stoot de elektriciteitssector 39 procent minder CO2-equivalent uit dan in 2015. In totaal stootte de elektriciteitssector in 2020 bijna 9 megaton minder uit dan een jaar eerder door deze afhankelijkheid van steenkool uit te faseren.

Verlaging door corona en weer

Ook nam de uitstoot door wegverkeer in 2020 met 15 procent af. Dat komt hoogstwaarschijnlijk door het dringende thuiswerkadvies dat het kabinet instelde met de komst van corona. In de mobiliteitssector werd in het eerste coronajaar 4,5 megaton minder uitgestoten dan een jaar eerder. Daarnaast was 2020 een relatief warm jaar. Daardoor werd minder aardgas verstookt in woonhuizen en dat leidde tot een reductie van 1,5 megaton aan CO2-equivalent.

Hogere uitstoot in eigen berekening

Maar het nieuws is minder positief als het CBS corrigeert voor enkele factoren. In zijn eigen berekening, waarin het verbranden van biomassa en de uitstoot door de Nederlandse lucht- en zeevaart volledig worden meegeteld, komt het CBS 21 procent hoger uit. Volgens die berekening stootte Nederland 199 megaton CO2-equivalentent uit, in plaats van de 164 megaton via de IPCC-berekening.

Broeikasgas Nederland in buitenland

Bij de cijfers van IPCC wordt niet gekeken naar de uitstoot die plaatsvindt bij de productie van goederen en diensten in het buitenland, maar die in Nederland geconsumeerd worden. De uitstoot gemeten aan de broeikasgasvoetafdruk van Nederland is nog hoger, zo meldt het CBS. Nederland stoot volgens deze berekening 14 procent meer broeikasgassen uit dan de uitstoot door de Nederlandse economie, en 38 procent meer dan de IPCC-uitstoot.

Uitstoot CO2-equivalent 2020 volgens verschillende berekeningen (Bron: CBS)

