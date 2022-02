KLM vindt opvolger voor met pensioen gaande Dingenis Blok

Dirk Neelis wordt met ingang van 1 april 2022 de nieuwe Vice President Finance & Control bij Air France KLM Martinair Cargo. De huidige financieel directeur van Transavia volgt Dingenis Blok op bij de vrachttak van de luchtvaartmaatschappij.

Blok was 37 jaar werkzaam bij KLM en wordt door Adriaan den Heijer, de Executive Vice President van de vrachtdivisie, bedankt voor zijn dienstverband. “Het was een groot genoegen en een voorrecht om met Dingenis Blok samen te werken en hij zal echt gemist worden. Gelukkig ben ik verheugd te kunnen aankondigen dat Dirk Neelis, momenteel CFO/Financieel Directeur van Transavia Nederland, met ingang van 1 april 2022 Dingenis zal opvolgen als VP Finance & Control AFKL Cargo en Martinair.”

Neelis was de afgelopen zeven jaar werkzaam bij Transavia. Den Heijer: “Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan zowel de positieve pre-Covid-prestaties van Transavia als het herstructureringsplan dat sindsdien is opgesteld om de impact van de pandemie aan te pakken. Meer recentelijk leidde hij het project bij Transavia dat de Airbus A320neo selecteerde om de bestaande 737-vloot te vervangen. Voordat hij bij Transavia kwam, heeft Dirk ruime ervaring opgedaan in verschillende functies bij Finance & Control in de Cargo-divisie van KLM.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!