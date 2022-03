Marges (2): De betekenis van kasstroomratio’s voor liquiditeit en solvabiliteit

In veel jaarrekeningen en in menig studieboek financieel management zijn de balansratio’s oververtegenwoordigd, terwijl kasstroomratio’s niet of nauwelijks aan bod komen. Dat wekt enige verbazing omdat ratio’s ontleend aan een kasstroomoverzicht gebaseerd zijn op geldstromen. Hierdoor geven deze ratio’s een betrouwbaarder en dynamischer beeld van de liquiditeit en solvabiliteit dan de traditionele balansratio’s die extreem statisch zijn. Bovendien hebben balansratio’s een teller en noemer die gebaseerd zijn op boekwaarden. Cm: legt 4 kasstroomratio’s uit.

Voor de berekening van kasstroomratio’s is inzicht in de betekenis van diverse deelkasstromen onmisbaar. Zo is er de bruto operationele kasstroom (BOK). Dit is de kasstroom die gedefinieerd wordt als het bedrijfsresultaat na belasting gecorrigeerd voor afschrijvingen, amortisaties en mutatie voorzieningen. De BOK zegt veel over het vermogen van de onderneming om met haar bedrijfsactiviteiten cash te genereren. Vervolgens is er de kasstroom mutaties geïnduceerd netto werkkapitaal (GNWK). Deze kasstroom geeft inzicht in de interne bedrijfsvoering waaronder met name de doelmatigheid betreffende voorraad-, debiteuren- en crediteurenbeheer. Voorts is er de vrije kasstroom die beschouwd wordt als de belangrijkste onder de kasstromen. Deze kasstroom is bepalend voor het vertrouwen van de vermogensverstrekkers. Ten slotte is in het kader van deze bespreking de cash flow to debt & to equity van belang. Deze financieringskasstromen geven informatie over de schuldpositie van de onderneming ten opzichte van haar vreemd en eigen vermogensverstrekkers.

Lees ook het eerste deel in deze serie: De betekenis van marges

De debt service coverage ratio (DSCR)

De formule van de service coverage ratio is het quotiënt BOK/schuldendienst. Onder schuldendienst wordt verstaan de bancaire schuldendienst die uit jaarlijkse aflossingen en rentebetalingen bestaat. Deze uitgaande kasstromen zijn te vinden in de financieringskasstroom, expliciet in de cash flow to debt. Met behulp van deze kasstroomratio kan snel vastgesteld worden of de onderneming aan haar bancaire verplichtingen kan voldoen. De BOK geeft immers een betrouwbare indicatie van de liquiditeitspositie van de onderneming. Zet u daar vervolgens de schuldendienst van de onderneming tegenover dan wordt een solider beeld gegeven van haar betalingspotentie ten opzichte van de vreemd vermogensverstrekkers.

De aflossingscapaciteitsratio

De tweede kasstroomratio betreft de aflossingscapaciteitsratio. Het blijkt namelijk dat er nogal wat ondernemingen zijn die de te betalen vermogenskosten verwerken als een negatieve, operationele kasstroom en niet als een uitgaande financieringskasstroom. De rente is in dit soort gevallen al eerder in het bedrijfsresultaat verwerkt. Hierdoor verandert vanzelfsprekend ook de BOK. Die wordt namelijk kleiner. Om nu toch vast te stellen of de jaarlijkse aflossingen uit de BOK betaald kunnen worden, kunt u in dergelijke gevallen de aflossingscapaciteitsratio hanteren als het quotiënt van (bruto operationele kasstroom – netto rente) / bancaire aflossingen.

Netto rente moet in deze context geïnterpreteerd worden als betaalde rente waarop een correctie is toegepast vanwege de fiscale aftrekbaarheid van die vermogenskostenpost. Hoewel DSCR’s en aflossingscapaciteitsratio’s veelal gerekend worden tot de solvabiliteitsratio’s, kunnen ze ook en wellicht nog beter als liquiditeitsindicatoren worden beschouwd.

De operational cash flow to debt-ratio (OCF2D-ratio)

De derde kasstroomratio is de OCF2D-ratio, ook wel aangeduid als de operationele kasstroom-schuldratio. Deze ratio is een indicator van de financiële stabiliteit van een onderneming. Als formule is deze ratio gelijk aan het quotiënt OCF / debt. Een hoge ratio geeft aan dat een onderneming versneld haar korte, rentedragende schulden zou kunnen aflossen. Een lage ratio wijst op een zwakke, financiële positie met het risico het niet tijdig kunnen betalen van de bancaire schulden, wat de continuïteit van het bedrijf onder druk zet.

Let wel op dat in de operationele kasstroom de mutaties van het geïnduceerd netto werkkapitaal zijn opgenomen die niet zelden een negatieve kasstroom genereren en direct verwijzen naar de kwaliteit en efficiency van de interne organisatie en bedrijfsvoering. Met andere woorden: de netto operationele kasstroom (NOK) is vaak kleiner dan de bruto operationele kasstroom (BOK), wat nog eens benadrukt hoe groot het belang van een adequaat werkkapitaalbeheer is. Werkkapitaal kan in geval van ondoelmatigheden een cash consumer zijn die de BOK in het ergste geval met huid en haar verslindt.

Indien een OCF2D-ratio als uitkomst bijvoorbeeld 0,6 of 60 procent heeft, wil dat zeggen dat op jaarbasis 60 procent van de korte schulden en jaarlijkse aflossingen afgelost kan worden. De ratio kan ook als factor geïnterpreteerd worden. We draaien dan het quotiënt om: debt / OCF = 1 / 60% = 1,66x. Dit houdt in dat het 1,66 jaar duurt, voordat met een stationaire of gelijkblijvende NOK de korte schuld is terugbetaald. Het percentage van 60 procent wordt in de praktijk echter nooit alleen voor de schuldendienst gebruikt. Ook investeringen en de cash flow to equity – de zogeheten dividenduitkeringen – worden daaruit betaald. Deze ratio doet vooral dienst als solvabiliteitsratio.

De kasstroommargeratio

Tot slot is er dan nog de kasstroommargeratio die gerelateerd is aan de netto omzet, dat wil zeggen de omzet op rekening, exclusief omzetbelastingen. Zij kan gerekend worden tot de liquiditeitsratio’s en wordt gedefinieerd als het quotiënt bruto operationele kasstroom (BOK) / netto omzet. Zij is een indicator van de cash die van de omzet inmiddels binnen is en kan beschouwd worden als een graadmeter – beter nog een kritische succesfactor – van het vigerende voorraad- en debiteurenbeheer.

Resumé

Dit artikel behandelt kasstroomratio’s die informatie verstrekken over de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen. Deze financiële indicatoren geven meer inzicht in de verhouding van kasposities of cash generatoren in relatie tot diverse soorten betalingsverplichtingen. Ze zijn dan ook een welkome aanvulling op de veel kwetsbaardere balansratio’s. Hier vindt u de besproken ratio’s nog eens in een overzichtelijk format.

Bedrijfsresultaat na belasting

+ Correcties kosten die geen uitgaven zijn

A Bruto operationele kasstroom (BOK)

B +/- Mutaties geïnduceerd netto werkkapitaal (GNWK)

C Netto operationele kasstroom (NOK)

+/- Investeringskasstroom

D Vrije kasstroom (FCF)

E +/- Free cash flow to debt (& from debt)

F Vrije kasstroom after debt

G +/- Free cash flow to equity (& from equity) >

Netto kasstroom of mutatie liquide middelen

U kunt vanuit dit verticale kasstroomoverzicht snel de vier besproken kasstroomratio’s afleiden:

Kasstroomratio’s

Debt service coverage-ratio: A / schuldendienst = BOK / schuldendienst

Aflossingscapaciteitsratio: A + netto rente / E = BOK (inclusief rente) / cash flow to debt (exclusief rente)

Operational cash flow to debt-ratio (OCF2D-ratio): C / E = operationele KS / cash flow to debt

Kasstroommarge ratio: A / omzet = bruto operationele kastroom / omzet

Auteur: drs. J.G.M. de Vries is directeur van Onderwijsbureau Exsultet, econoom, auteur en financieel trainer

Dit artikel is verschenen in cm: 2022, afl. 2.

lang: en_USlang: en_US

Volg Executive Finance op LinkedIn!