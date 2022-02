MFS: ECB ziet geen reden voor snelle renteverhogingen

De financiële markten prijzen momenteel in dat de ECB abrupt afscheid neemt van haar losse monetaire beleid, zegt Annalisa Piazza, obligatiespecialist bij vermogensbeheerder MFS. “Toch verwachten wij niet dat de ECB de financiële teugels al aan zal trekken. Het is wachten op meer informatie over de ontwikkeling van de inflatie.”

Sinds de ECB-vergadering van december is de inflatie in de eurolanden toegenomen en werd zelfs een record van vijf procent bereikt. Piazza: “Onze verwachting is dat de inflatie voor januari opnieuw boven de prognoses van de ECB uitkomt, vooral omdat de energieprijzen niet zijn gedaald zoals verwacht. Toch is de marktverwachting voor inflatie de afgelopen maand wél gedaald. Reden waarom ik denk dat ECB-president Lagarde deze week geen andere toon aanslaat en bij de boodschap blijft dat de hogere inflatie een tijdelijk fenomeen is. De zorgen kunnen wel toenemen als in maart blijkt dat de nieuwe prognoses voor de inflatie op de middellange termijn stijgen.”

Geen reden voor snelle aanpassing

Ondanks de interne verdeeldheid bij de ECB over de inflatieverwachting, schat Piazza in dat de centrale bank pas na het tweede of derde kwartaal van 2023 een langzame cyclus van renteverhogingen ingaat. “De toon van de komende vergadering is naar verwachting niet anders dan die van december; Lagarde maakte toen al duidelijk dat de ECB geen reden ziet voor een snelle aanpassing van het beleid zoals de Fed wel deed. Hierdoor is het risico op ‘peer pressure’ zeer klein.

