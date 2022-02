Nooit eerder zoveel Europese fintech-investeringen als in 2021

Volgens het Fintech Pulse rapport van KPMG zijn de jaarlijkse fintech-investeringen niet eerder zo hoog geweest als in 2021 met een recordbedrag van 77 miljard dollar in Europa. Dat komt vooral door veel fusies en overnames waarbij de grootste bedrijfsdeals in de eerste helft van 2021 hebben plaatsgevonden. De overnames van betalingsplatform CurrencyCloud door Visa en de Deense betalingsverwerker Nets door het Italiaanse Nexi maakte in de laatste zes maanden van afgelopen jaar het jaarrecord compleet. In Nederland hebben achttien fintech startups aangeklopt bij DNB voor een vergunning om cryptodiensten op de markt te brengen.

De London Stock Exchange telde 14,8 miljard dollar neer voor de overname van Refinitiv. Dat was de grootste Europese fintechovername in de eerste helft van 2021. Het Zweedse achterafbetaalbedrijf Klarna werd het hoogst gewaardeerde fintechbedrijf dankzij een kapitaalinjectie van 1 miljard dollar. In de tweede helft van het afgelopen jaar betaalde de digitale betaaldienstverlener Nexi 9,2 miljard dollar voor de in Denemarken gevestigde betalingsverwerker Nets. Creditcardbedrijf Visa rekende 929 miljoen dollar af voor CurrencyCloud.

Deals in betaalbedrijven blijven onverminderd populair. Ook in Nederland kondigde SilverFlow een financiering aan van 17 miljoen dollar. Dit fintech bedrijf biedt API technologie om datagebaseerde betalingsverwerking te realiseren voor betaaldienstverleners. Het Nederlandse achterafbetaalbedrijf Biller voor de zakelijke markt werd overgenomen door de Luxemburgse Banking Circle Group slechts zes maanden na de oprichting.

Digitale valuta en eigendomsbewijzen

Een andere opvallende ontwikkeling is de toenemende aandacht voor digitale valuta en eigendomsbewijzen (NFT’s). Nederlandse bedrijven hebben zich aangemeld bij DNB opdat ze de eerste in de markt kunnen zijn. Het Amerikaanse Coinbase opende het Europese hoofdkantoor in Duitsland en was daarmee het eerste Europese fintechbedrijf voor cryptobewaring dat werd goedgekeurd door de Duitse toezichthouder BaFin. De Franse startup Sorare dat een platform biedt voor het verhandelen van voetbal-NFT’s is nu al 4,3 miljard dollar waard mede dankzij een extra investering van $680 miljoen.

“Door grote investeringen in cryptodienstverleners wordt de druk opgevoerd voor meer wet- en regelgeving voor bedrijven die handelen in digitale valuta. Ook de markt voor ingebedde betalingen breidt zich in een rap tempo uit. Zo is opmerkelijk dat Modulr nu ook een elektronische geldinstellingvergunning heeft aangevraagd bij DNB nadat de embedded betaler al eerder was goedgekeurd door de Ierse Centrale Bank,” vertelt Martijn Berghuijs, Partner Fintech Advisory bij KPMG.

Het totaal aantal deals in de wereldwijde fintech markt komt uit op 5684 in geheel 2021. In vergelijking tot de 3674 fusies en overnames in 2020 is dat een flinke stijging in deze sector. De wereldwijde investeringen in 2021 bedroegen 210 miljard dollar waarbij betaaldiensten, blockchaintechnologie, cryptovaluta, fintech in verzekeringen en duurzaamheid de belangrijkste investeringsdomeinen zijn.

