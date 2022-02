Online Payment Platform benoemt Jorrit Koop tot CFO

Online Payment Platform heeft Jorrit Koop aangesteld als CFO. De gespecialiseerde betaaldienstverlener voor platformen en marktplaatsen maakt een snelle groei door. Met de benoeming van Koop wordt de organisatie versterkt met een ervaren leider waarmee het bedrijf een volgende stap kan zetten in het verwezenlijken van de internationale ambities.

De 35-jarige Koop heeft een internationale carrière opgebouwd. Zo was hij de afgelopen vier jaar CFO bij de Allium Lending Group in Londen, een bedrijf ondersteund door private equity dat leningen verstrekt aan consumenten die hun huis willen verduurzamen. Daar zette hij zijn expertise onder meer in voor het herstructureren en professionaliseren van de organisatie en voor de uiteindelijke verkoop van het bedrijf aan een digitale bank. Daarvoor was Koop met een eigen FinTech onderneming actief in Latijns-Amerika en Azië en was hij investment banker bij Morgan Stanley.

Bij Online Payment Platform is Koop verantwoordelijk voor de financiële bedrijfsvoering van de organisatie en voor het verder stroomlijnen van daaraan gerelateerde processen. Ook heeft hij een strategische rol bij de internationale expansie. Koop: “We hebben vooruitstrevende technologie in huis die inmiddels wordt gebruikt door leidende Europese marktplaatsen en platformen. Ik zie ernaar uit een bijdrage te leveren om de organisatie te laten uitgroeien tot een wereldspeler.”

