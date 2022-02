Overgroot deel van organisaties schiet tekort op het gebied van dataprotectie

Volgens het Veeam Data Protection Trends Report 2022 is het gat tussen enerzijds de verwachtingen en anderzijds het vermogen van IT om te leveren nog nooit zo groot geweest. Zo vond het rapport onder meer dat 89 procent van de organisaties data niet adequaat beveiligen.

Uit het onderzoek van Veeam Software kwam verder naar voren dat 88 procent van de IT-leiders verwacht dat dataprotectiebudgetten naar verhouding harder zullen stijgen dan de IT-uitgaven in het algemeen. Dit is met name omdat data belangrijker worden voor succes en de uitdagingen om deze te beschermen steeds complexer worden. Meer dan tweederde richt zich tot cloudgebaseerde services om hun essentiële data te beschermen.

Data meer dan verdubbeld

“De hoeveelheid data heeft zich in de laatste twee jaar (sinds de pandemie) meer dan verdubbeld, mede dankzij de manier waarop we tegenwoordig werken en hoe we cloudgebaseerde services hebben omarmd”, zegt Anand Eswaran, Chief Executive Officer bij Veeam. “Omdat datavolumes geëxplodeerd zijn, zijn ook de risico’s met betrekking tot dataprotectie toegenomen. Ransomware is daar een goed voorbeeld van. Dit onderzoek toont aan dat organisaties deze uitdagingen erkennen en hier veel in investeren. Dit valt vaak te wijten aan het gegeven dat zij tekortgeschoten zijn in het leveren van de bescherming die werknemers (op afstand) nodig hebben. Daarnaast verliezen organisaties terrein nu de modernisatie van productieplatforms sneller gaat dan de modernisatie van protectiemethoden en -strategieën. Datavolumes en platformdiversiteit zullen steeds groter worden en het aanvalslandschap zal zich verder blijven uitbreiden. CXO’s moeten daarom investeren in een strategie die alle gaten dicht en kan voorzien in de toenemende dataprotectie-vereisten.”

Het dataprotectie-gat wordt groter

Respondenten uit de Benelux geven aan dat de mogelijkheden voor dataprotectie die zij op dit moment gebruiken de eisen van de organisatie niet kunnen bijhouden. 84 procent rapporteert een gat tussen de hoeveelheid data die ze kunnen verliezen na een storing versus hoe vaak data geback-upt worden. Dit gat is in de afgelopen 12 maanden met 13 procent toegenomen, wat aangeeft dat, hoewel data in volume en belang blijven groeien, ook de uitdagingen om deze goed te beschermen, toenemen. De belangrijkste reden voor deze dataprotectiekloof is dat de uitdagingen op het gebied van dataprotectie enorm groot zijn en steeds diverser worden.

Grote impact cyberaanvallen

Voor het tweede jaar op rij waren cyberaanvallen de één-na-grootste oorzaak van downtime. 66 procent van de organisaties in de Benelux rapporteerde ten minste één ransomware event in de laatste 12 maanden. Niet alleen is de frequentie van deze aanvallen alarmerend, zo ook hun impact. Per aanval konden organisaties slechts 29 procent van hun verloren data herstellen. Dit bewijst dat veel dataprotectie-strategieën momenteel niet goed genoeg zijn om bedrijven te helpen hun data te herstellen na een ransomware-aanval.

“Nu cyberaanvallen steeds geavanceerder worden en lastig te voorkomen zijn, worden back-up- en recovery-oplossingen essentiële fundamenten van een moderne dataprotectie-strategie”, zegt Danny Allan, CTO bij Veeam. “Organisaties moeten 100 procent zekerheid hebben dat back-ups worden voltooid binnen het toegewezen venster en dat herstel binnen de vereiste SLA’s wordt geleverd. De beste manier om te garanderen dat data beveiligd en te herstellen zijn, is om een partnership aan te gaan met een specialist en te investeren in een geautomatiseerde en georkestreerde oplossingen die verschillende datacenters en cloudgebaseerde productieplatforms beschermen.”

Organisaties hebben te maken met een dataprotectie-noodgeval

Om het gat tussen de mogelijkheden die dataprotectie biedt en het groeiende dreigingslandschap te dichten, zullen organisaties 6 procent meer moeten uitgeven aan dataprotectie dan aan andere, bredere IT-investeringen. Hoewel dit niet alles oplost, is het wel goed om te zien dat CXO’s de dringende behoefte aan moderne dataprotectie erkennen.

Terwijl de cloud op weg is om het dominante dataplatform te worden, gebruikt 70% van de organisaties in de Benelux cloudservices nu al als onderdeel van hun dataprotectiestrategie. Daarnaast draait 49% al containers of is van plan dit te gaan doen in de komende 12 maanden. Verder zal platformdiversiteit in 2022 blijven toenemen, waarbij de inzet van datacenters (49 procent) en cloudservers (51 procent) steeds meer in balans komt. Dit is een van de redenen dat 27 procent van de organisaties in de Benelux de mogelijkheid om cloud-hosted workloads te beschermen, beoordeelt als de belangrijkste factor voor de inzet van enterprise dataprotectie in 2022. 40 procent van de Benelux-respondenten gelooft dat IaaS-/SaaS-mogelijkheden de belangrijkste kenmerken zijn van moderne dataprotectie.

“De kracht van hybride IT-architecturen stimuleert zowel productie- als protectiestrategieën door middel van cloudopslag en noodherstel met behulp van door de cloud gehoste infrastructuur”, concludeert Allan. “De voordelen van het investeren in moderne dataprotectie gaan verder dan alleen de gepaarde gemoedsrust, het garanderen van continuïteit of het hoog houden van klantvertrouwen. Om uitgaven te balanceren met strategische digitale initiatieven, moeten IT-leiders robuuste oplossingen implementeren tegen de laagst mogelijke kosten.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!