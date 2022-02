Premies zakelijke schadeverzekeringen wereldwijd blijven stijgen

De premies voor zakelijke schadeverzekeringen zijn in het vierde kwartaal van 2021 met 13% gestegen, zo blijkt uit onderzoek van Marsh, verzekeringsmakelaar en risicoadviseur. Hiermee wordt de trend van matigende tariefstijgingen die begon in het eerste kwartaal van 2021, voortgezet.

In de meeste regio’s werden de prijsstijgingen afgezwakt als gevolg van een tragere stijging van de tarieven voor vastgoed- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen. Het Verenigd Koninkrijk, met een prijsstijging van 22% (gedaald van 27% in het derde kwartaal) en de Pacific-regio, met een stijging van 13% (gedaald van 17% in het derde kwartaal), bleef de wereldwijde prijsstijging aanvoeren. In Azië bedroeg de prijsstijging 4% (tegen 6%) en in Europa 9% (tegen 10%). De enige uitzondering op de matigende trend was Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, waar de tarieven met 4% stegen (ten opzichte van 2% in het vorige kwartaal).

Premies brandverzekeringen stegen

Uit het onderzoek kwamen onder meer de volgende bevindingen naar voren:

• De premies voor brandverzekeringen stegen wereldwijd gemiddeld met 8% tegen 9% in het derde kwartaal van 2021; de prijzen voor aansprakelijkheidsverzekeringen stegen gemiddeld met 5% tegen 6% in de voorgaande twee kwartalen.

• De premies voor financiële en professionele aansprakelijkheidsverzekeringen stegen, door impuls van cyberverzekeringen, opnieuw het sterkst van alle grote verzekeringsproductcategorieën, met 31% tegenover 32% in het vorige kwartaal.

• De premies voor cyberverzekeringen bleven stijgen, vooral door de aanhoudende stijging van de frequentie en de omvang van ransomware-claims, waardoor veel verzekeraars de dekkingsvoorwaarden trachtten aan te scherpen. De tarieven stegen met 130% in de VS (tegenover 96% in het derde kwartaal), en met 92% in het VK (tegenover 73%).

Uitdagende risico- en verzekeringsmarkt

Lucy Clarke: “We opereren in een uitdagende risico- en verzekeringsmarkt en zullen ons blijven richten op het ontwikkelen van oplossingen in branches zoals cyber, die lastig zullen blijven voor zowel klanten als verzekeraars. Over het algemeen verwachten we echter een aanhoudende matiging van de tariefstijgingen tot 2022, een trend die door onze klanten zal worden toegejuicht.”

