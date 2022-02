PVO International stelt Tjerk Groot aan als finance director

Foto: PVO International

PVO International heeft Tjerk Groot benoemd tot finance director. Groot gaat nauw samenwerken met de andere leden van het managementteam om de positie van PVO International als marktleider voor zowel de zakelijke als residentiële zonnestroommarkt verder uit te breiden.

Groot heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van financiën en het internationaal opschalen van organisaties. Hij heeft de afgelopen jaren meerdere managementposities bekleed, zowel in Nederland als internationaal. Groot was voorheen Supply Chain Controller bij Vion Food Group. Voor Reckitt Benckiser vervulde Grootde functie van Supply Chain Director in Singapore en Guanzhou.

Ondernemersmentaliteit

Gideon Overwater, Managing Director van PVO International, zei: “We zijn zeer verheugd dat Tjerk PVO International komt versterken. Hij heeft een uitgebreide financiële ervaring, brede internationale managementvaardigheden en bezit een echte ondernemersmentaliteit. Naast een sterk strategisch inzicht, heeft Tjerk scherpte op detail en inspireert hij zijn team(s). Wij zijn ervan overtuigd dat Tjerk een belangrijke bijdrage zal leveren in de verdere uitvoering van de strategie van PVO International.”

“Ik voel me bevoorrecht om te werken binnen PVO International”, zegt Groot. “PVO is een snelgroeiend en ondernemend bedrijf met een gedreven managementstijl, gericht op continue verbetering en businessontwikkeling. Daarbij worden het individu en de kernwaarden niet uit het oog verloren. Ik ben enorm gemotiveerd en enthousiast om mijn bijdrage te mogen leveren om de groeistrategie en doelstellingen van PVO International mee te mogen realiseren. Samen hebben we de Power to change the world.”

