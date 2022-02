Sapfabrikant en bottelaar Refresco krijgt een nieuwe eigenaar

Sapfabrikant en bottelaar Refresco, bekend van Wicky-limonade, wordt overgenomen door de Amerikaanse investeerder KKR. Volgens topman Hans Roelofs moet de komst van de nieuwe eigenaar het Rotterdamse bedrijf helpen om verder te kunnen groeien.

Refresco was afgelopen jaren in handen van het Franse PAI en British Columbia Investment Management. Het zag er recent nog naar uit dat de bottelaar mogelijk een beursgang zou gaan maken in de Verenigde Staten. Nu is ervoor gekozen om een meerderheidsbelang over te doen aan KKR. Hoeveel geld daarmee is gemoeid, is niet naar buiten gebracht, maar persbureau Bloomberg hoorde van ingewijden dat aan heel Refresco een prijskaartje van zo’n 7 miljard euro hangt. De bestaande aandeelhouders behouden nog een significant minderheidsbelang.

Eerder notering aan Amsterdamse beurs

Refresco had eerder een notering aan de beurs in Amsterdam, totdat het bedrijf werd overgenomen door een consortium onder leiding van PAI en in 2018 van de beurs verdween. Destijds werd Refresco gewaardeerd op 3,4 miljard euro. Sindsdien is het bedrijf dus aanzienlijk meer waard geworden. In de zomer van vorig jaar heeft de onderneming nog drie Amerikaanse productielocaties van Coca-Cola overgenomen.

Naar eigen zeggen is Refresco de grootste onafhankelijke bottelaar in Europa en Noord-Amerika. De onderneming begon in 1999 als Menken Beverages, dat op zijn beurt voortkwam uit het familiebedrijf Menken. Het bedrijf ging een jaar later door als Refresco en groeide hard door overnames, onder meer van het Britse Gerber Emig. Tegenwoordig werken er meer dan 10.000 mensen.

Geen onbekende

KKR, de nieuwe eigenaar, is geen onbekende in Nederland. De investeerder stak eerder meer andere geld in de vakantieparken van Roompot, glasvezelplatform Open Dutch Fiber, parkeerdienstverlener Q-Park en softwareontwikkelaar Exact. Daarnaast werd onlangs bekend dat een consortium onder leiding van KKR fietsenproducent Accell inlijft. Dat is het bedrijf achter merken als Batavus en Sparta.

