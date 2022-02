Toezichthouders bezorgd om door traditioneel geld gedekte cryptovaluta

Regelgevers houden de markt van cryptovaluta nauwlettend in de gaten vanwege de vervlechting met het traditionele financiële stelsel. Met name stablecoins, crypto-assets die worden gedekt door bijvoorbeeld goud of traditioneel geld, baren banken en overheden zorgen.

De Financial Stability Board (FSB), het wereldwijde toezichtorgaan van banken en overheden onder leiding van DNB’s Klaas Knot, maakt zich in zijn rapport ‘Assessment of Risks to Financial Stability from Crypto-assets’ zorgen over financiële risico’s die de markt van cryptovaluta met zich meebrengen. Die markt is klein vergeleken met het traditionele financiële stelsel, maar groeit snel. De marktkapitalisatie van cryptovaluta is de afgelopen vier jaar verdrievoudigd, van ongeveer 450 miljard euro in 2018 naar een piek van zo’n 1,5 biljoen euro in 2021. Toezichthouders beginnen meer op te letten nu institutionele beleggers als pensioenfondsen in deze markt stappen, wat financiële risico’s voor het traditionele stelsel met zich meebrengt.

Ontwrichting financiële stabiliteit

Volgens de FSB kan de cryptovalutamarkt vanwege diens snelle ontwikkeling een bedreiging worden voor de financiële stabiliteit wegens de schaal, structurele kwetsbaarheden en steeds grotere verbintenis met het traditionele financiële systeem. Het orgaan adviseert om vooral in de gaten te houden wanneer het bankensysteem wordt betrokken bij dit ecosysteem, vooral bij het ontbreken van een juridisch kader. Andere gebieden om in de gaten te houden zijn onder meer betalingsplatforms die met crypto-assets werken, risico’s van institutionele beleggers die in deze markt stappen en een snelle groei van gedecentraliseerde finance (DeFi).

Zorgen om stablecoins

Vooral DeFi staat in de kijker. Daarbij worden traditionele financiële producten verhandeld op een blockchain, dus zonder tussenpartijen en zonder toezicht. Stablecoins, cryptovaluta die worden gedekt door bijvoorbeeld dollars of goud en dus minder volatiel zouden moeten zijn, nemen een flinke vlucht. In de DeFi-markt worden regelmatig stablecoins gebruikt om investeerders opbrengsten uit te keren en ze zijn daarom een belangrijke asset in DeFi.

Dat maakt partijen die deze munten uitbrengen een eigenaar van kortetermijnschuld als financieel instrument. Dat levert een risico op voor traditioneel geld, omdat bij problemen met liquiditeit, zoals enkele jaren geleden het geval was bij Tether, er sprake kan zijn van een run op de reserves. Er is nauwelijks toezicht op deze platforms, die meer worden gestuurd vanuit techbedrijven dan vanuit een financieel juridisch kader. Het gebrek aan transparantie van deze platforms, heeft er onder meer voor gezorgd dat de SEC en de Federal Reserve regels aan het ontwerpen zijn voor stablecoins.

Ook de FSB uit zorgen over de vervlechting van deze crypto-assets met het traditionele financiële systeem. “Mocht een grote stablecoin mislukken, is het mogelijk dat de liquiditeit in de bredere crypto-assetmarkt (inclusief in DeFi) wordt beperkt, waardoor handel wordt ontwricht en er gespannen marktomstandigheden ontstaan”, zo staat te lezen in het rapport. Ook de FSB werkt daarom mee aan standaarden voor deze specifieke cryptovaluta.

Regelgeving cryptovaluta

Maar ook voor ongedekte cryptovaluta, bijvoorbeeld Bitcoin of Ether, wil de FSB dieper kijken wat de gevolgen zouden zijn van wetgeving. “In 2022 zal de FSB de implicaties onderzoeken van potentiële regelgeving en toezicht op ongedekte crypto-assets, waaronder de actief die jurisdicties van FSB-leden hebben ondernomen of van plan zijn te nemen om risico’s voor de financiële stabiliteit aan te pakken.”

