Tweede Kamer overlegt op 30 maart over accountancy

Op woensdag 30 maart spreekt de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer met minister Sigrid Kaag van Financiën over het accountantsberoep.

Gedurende de lange kabinetsformatie gold het accountantsdossier als controversieel, maar met de start van het nieuwe kabinet is de accountancy weer geagendeerd. Op de agenda voor het overleg staat onder meer de reactie op een consultatie van de IFRS Foundation over de rapportage van niet-financiële informatie. Ook wordt gesproken over een brief van de vorige minister Hoekstra over beursvennootschappen die moeite hebben met het vinden van een controlerend accountant.

Daarnaast staan het rapport ‘Versterking verantwoordingsketen’ en de tweede voortgangsrapportage van de Kwartiermakers toekomst accountancysector op de rol, evenals hun onderzoek naar de meerwaarde van joint audit. Ook het toezicht door de AFM en een brief van Hoekstra van medio december 2020 over het accountantsberoep staan geagendeerd.

Het overleg van de vaste commissie voor Financiën samen met minister Kaag is openbaar en staat gepland van 10.00 tot 13.00 uur.

