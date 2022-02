Verdubbeling TVL-aanvragen in laatste kwartaal 2021

In het laatste kwartaal zijn twee keer zoveel aanvragen binnengekomen voor vaste lasten-steun TVL dan in het derde kwartaal. De coronamaatregelen werden in december plotseling flink aangescherpt. De omzetdrempel zakte in deze periode ook van 30 naar 20 procent, zodat meer ondernemers in aanmerking kwamen voor de subsidie.

Met de sluiting van het aanvraagloket voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) op 11 februari maakt het ministerie van Economische Zaken de cijfers bekend over de vorige aanvraagperiode. In totaal hebben 67.444 ondernemers de steun aangevraagd voor de periode november en december 2021. Daarvan hebben 49.316 inmiddels een voorschot gehad, met een totale waarde van 571.000 euro.

Plotselinge lockdown

Omdat de lockdown heel snel inging half december en ondernemers weinig tijd hadden om zich voor te bereiden, besloot het kabinet de regeling te versoepelen. Door de omzetdrempel, de mate van omzetverlies waar een onderneming zich mee geconfronteerd ziet, te verlagen naar 20 procent, kwamen meer ondernemers in aanmerking van de subsidie. De impact van de plotselinge laatste lockdown was vrij groot, waardoor het aantal aanvragen voor steun toenam.

Meeste TVL-aanvragen horeca

De meeste aanvragen komen vanuit de horeca, zo meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op de tweede plaats staat de landbouw en de taxibranche staat op nummer drie. Dat is vrijwel elke TVL-periode hetzelfde, aangezien dit zwaar getroffen sectoren zijn. De verwachting is dat RVO over bijna 100 procent van de verleningsaanvragen binnen de termijn van 8 weken beslist.

TVL eerste kwartaal 2022

De TVL is ook weer beschikbaar voor het eerste kwartaal van 2022. Hierin is de omzetdrempel weer gestegen naar het oude niveau van 30 procent. Het maximale subsidiepercentage van de steun voor vaste lasten is in het eerste kwartaal opnieuw 100 procent. Het maximumbedrag dat een mkb kan ontvangen is 550.000 euro en bij grote ondernemingen is de bovengrens 600.000 euro.

Het is momenteel nog niet bekend wanneer het loket bij RVO hiervoor geopend zal zijn, maar nu de aanvraagprocedure voor de vorige periode is afgesloten, kan dat niet lang meer duren. Een dag na publicatie van de regeling in de Staatscourant, na goedkeuring van de Europese Commissie en ondertekening van het ministerie van EZK, wordt het loket geopend. Dat is naar verwachting nog ergens deze maand.

