Verplichte PE-onderwerp Continuïteit: tot 31 maart de tijd

NBA waarschuwt dat accountants in business nog tot 31 maart de tijd hebben om aan het in 2021 vereiste thema binnen de verplichting rond Permanente Educatie te voldoen. Hoe ze invulling geven aan het thema Continuïteit is afhankelijk van de werkzaamheden.

Vorig jaar stelde de NBA dit onderwerp verplicht voor onder meer accountants in business. “De financieel-professional zorgt dat de financieel-administratieve processen op orde zijn, stelt financiële rapportages op zorgt dat voor een goed ingericht intern beheersing- en risicomanagementsysteem. Het bewaken van de continuïteit en het beheersen van de organisatie is de belangrijkste doelstelling van een accountant in business”, aldus de organisatie.

Zelf invulling geven

Mensen hebben nog tot 31 maart 2022 de tijd om invulling te geven aan deze verplichting van het afgelopen jaar. Ze kunnen zelf een thema kiezen dat binnen Continuïteit valt en aansluit bij hun werkzaamheden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onderwerpen met betrekking tot de financiering van de organisatie, cursussen over risicomanagement of bij het opdoen van kennis over verduurzaming en financiële strategie. Het is op allerlei manieren mogelijk om aan de verplichting te voldoen. Dat kan bijvoorbeeld door cursussen te volgen, maar ook door presentaties bij te wonen, vakliteratuur te lezen, coaching te krijgen, een combinatie van leeractiviteiten te ontplooien en meer.

Volg Executive Finance op LinkedIn!