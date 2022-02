VNO-NCW: overheid moet regie klimaatbeleid terugpakken

VNO-NCW vindt dat de overheid de regie over het klimaatbeleid weer moet terugpakken. Daarvoor pleit Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, in een opinieartikel in het FD. “Nederland dreigt in een situatie te komen waarin niet de regering aan het stuur zit van de grootste hervorming van onze samenleving sinds de Tweede Wereldoorlog, maar de rechter”, schrijft Thijssen.

Bedrijven hebben volgens haar een stabiele omgeving nodig om hun klimaatplannen op tijd uit te kunnen voeren. Ze ziet de toenemende neiging van partijen om naar de rechter te stappen als een van de drie grootste barrières voor de klimaatopgave, de anderen zijn de lange doorlooptijden voor energieprojecten en het grote gebrek aan technici.

Heldere kaders ontbreken

“Door het ontbreken van heldere, door de overheid opgelegde kaders kunnen deze rechtszaken, na jarenlange procedures, natuurlijk slagen. Maar die tijd hebben we helemaal niet als we de doelen in 2030 willen halen. Bovendien leidt het ondertussen tot meer onduidelijkheid voor ondernemingen doordat rechtzoekende partijen eigen normen, inhoudelijke onderbouwingen en manieren van validering van de plannen proberen af te dwingen”, aldus de voorzitter.

Ze wijst erop dat Nederland voor misschien wel de grootste uitdaging in meer dan 75 jaar staat. “Over acht jaar moet de CO2-uitstoot hier met minimaal 55 procent en liefst 60 procent zijn teruggebracht. Dat is ongekend. Als verenigd bedrijfsleven geloven we dat dit haalbaar is, mits we met elkaar alles op alles zetten. Alleen door stevige coördinatie vanuit de overheid en door intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en stakeholders zijn deze klimaatdoelen haalbaar”, betoogt Thijssen.

Volg Executive Finance op LinkedIn!