Voorstellen voor actualiseren Corporate Governance Code

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft een consultatiedocument met voorstellen gepubliceerd voor actualisatie van de Nederlandse Corporate Governance Code. Deze publicatie vormt het startsein voor de consultatieperiode waarin alle schragende partijen, andere stakeholders en geïnteresseerden worden uitgenodigd om een reactie uit te brengen op dit consultatiedocument en deel te nemen aan het publieke debat omtrent actualisatie van de Code.

De consultatieperiode duurt acht weken en eindigt op 17 april 2022. Het doel is om met de verkregen input en bevindingen uit de consultatiefase te komen tot een actualisatie van de Code.

Belangrijke ontwikkelingen

Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code: “In de jaren sinds de laatste herziening van de Code in 2016 zijn er op het gebied van corporate governance een aantal belangrijke ontwikkelingen waar te nemen, zoals de grotere nadruk op ESG en duurzame corporate governance. Van vennootschappen wordt steeds meer verwacht dat zij inzicht geven in hoe zij rekening houden met ESG-factoren en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze en andere maatschappelijke ontwikkelingen, een veranderende tijdgeest en enkele wetswijzigingen zijn aanleiding geweest voor de Commissie om in overleg met de schragende partijen voorstellen te doen voor het actualiseren en nader duiden van de Code. Het voorstel tot actualisatie richt zich met name op de gebieden lange termijn waardecreatie, diversiteit en de rol van aandeelhouders, en is nadrukkelijk geen volledige herziening van de Code.”

De Commissie doet dit voorstel tot actualisatie om de Code actueel, toekomstgericht en relevant te houden. Uit gesprekken die de Commissie heeft gehad met schragende partijen, bestuurders en commissarissen van beursvennootschappen en andere belanghebbenden bleek dat behoefte bestaat aan bijstelling van de Code op het terrein van langetermijnwaardecreatie, diversiteit en de rol van aandeelhouders.

ESG een belangrijk kenmerk

In de afgelopen jaren heeft de aandacht voor ESG-factoren (Environmental, Social & Governance) een hoge vlucht genomen. De Commissie ziet integratie van ESG-factoren in de strategie van ondernemingen als een belangrijk kenmerk van lange termijn waardecreatie. Ondernemingen ervaren een toenemende druk om gedetailleerder en betekenisvoller te rapporteren over hun inspanningen op het terrein van duurzaamheid en de resultaten daarvan. De voorstellen in het consultatiedocument beogen de vennootschap houvast en richting te geven bij de invulling van het begrip langetermijnwaardecreatie en de wijze waarop aan de daarmee samenhangende stakeholdersdialoog vorm en inhoud kan worden gegeven.

De Commissie doet daarnaast enkele voorstellen voor actualisering die verband houden met gewijzigde wet- en regelgeving, zoals de invoering van de wettelijke bedenktijd en de nieuwe regels op het gebied van het bezoldigingsbeleid en het bezoldigingsverslag in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Verder heeft de Commissie op verzoek van de Minister van Financiën beoordeeld of en in hoeverre de aanbevelingen in het onderzoeksrapport ‘Versterking Verantwoordingsketen’ van de Universiteit Leiden kunnen worden meegenomen in de actualisering en nadere duiding van de Code. Een gedeelte van deze aanbevelingen is meegenomen in de voorstellen tot actualisering van de Code. Een aantal andere aanbevelingen uit voornoemd onderzoeksrapport behoeft nadere discussie en is niet meegenomen in dit voorstel tot actualisatie van de Code.

Sinds 2003

De Nederlandse Corporate Governance Code is in 2003 door de toenmalige Commissie Tabaksblat vastgesteld, in december 2008 herzien door de Commissie Frijns en in 2016 voor het laatst herzien door de Commissie Van Manen. De Code is van toepassing op Nederlandse beursvennootschappen en bevat principes en best practice bepalingen over de governance van beursvennootschappen en de verantwoording daarover naar hun aandeelhouders.

Volg Executive Finance op LinkedIn!