Wat wordt het managementboek van 2022?

Het managementboek 2022 wordt op 21 april bekendgemaakt. De jury heeft een eerste selectie gemaakt in de vorm van een longlist, waaruit in maart een shortlist volgt. Een van de boeken op de lijst is Kilian Wawoe’s Het Corporate Brein.

De longlist voor het managementboek van het jaar 2022 is bekend. Deze bevat een breed scala aan titels van managementboeken, waaronder Het Corporate Brein van Kilian Wawoe. Daarin de vraag: hoe gaan we weer samenwerken na corona? Wawoe beargumenteert dat het niet draait om hoe vaak u naar kantoor komt, maar om wat u daar gaat doen. Dit boek is een grondige analyse over thuiswerkervaringen, die wetenschappelijk is getoetst en praktisch wordt uitgewerkt. Welke lessen kunnen we trekken en welke kansen kunnen we verzilveren na het massale thuiswerken tijdens corona?

De juryleden van 2022 zijn Patrick Davidson, Peter Streefkerk, Liesbeth Tettero, Nora Ghaoui, Louis Thörig en Mirella Visser. “Goede boeken helpen mensen – en daarmee vaak ook hun teams en organisaties – om te leren van trends, ontwikkelingen en nieuwe inzichten”, zegt Patrick Davidson van de jury. “En vaak ook nog om dat handen en voeten te geven. En soms is een boek vooral een pleidooi voor radicale verandering. Denk aan de winnaar van vorig jaar, Fantoomgroei, dat boek is zelfs de basis voor een televisieserie (Scheefgroei). Boeken kunnen dus impact hebben, zo willen we als jury maar zeggen.”

Uiteindelijk rolt een selectie van enkele titels uit de longlist die u hier kunt lezen. De shortlist wordt naar verwachting op 8 maart bekendgemaakt, waarna één titel tot winnaar wordt uitgeroepen op 21 april tijdens het Managementboekengala in Amsterdam.

