Week lang aandacht voor hergebruik bij bedrijven en instellingen

Bedrijven, ondernemersorganisaties en onderwijsinstellingen organiseren de komende dagen honderden evenementen over het hergebruik van bijvoorbeeld kleding, koffiezetapparaten en kunststofverpakkingen. Met de Week van de Circulaire Economie, die al voor de zevende keer plaatsvindt, willen ze het onderwerp verder onder de aandacht brengen. Volgens experts valt er namelijk nog veel te winnen en kunnen veel afvalstromen aanzienlijk verminderd worden.

De week wordt afgetrapt met de Nationale Conferentie Circulaire Economie, waar voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW zal spreken. Jacco Vonhof, de voorman van MKB-Nederland, is ook betrokken bij de week. Hij bezoekt op dinsdag bijvoorbeeld een bedrijf dat bioplastics maakt uit aardappelzetmeel. Thijssen gaat later in de week naar een papierfabriek die water hergebruikt.

Van elkaar leren

Tijdens de week kunnen bedrijven, instellingen en overheden elkaar vinden en van elkaar leren. Zo vinden er workshops plaats voor het repareren van producten en kleding en is er aandacht voor het circulair maken van bedrijfsprocessen. Voor de bouw komt bijvoorbeeld het zogenoemde materialenpaspoort ter sprake, waarmee de materialen en demontage van gebouwen, bruggen en viaducten geregistreerd kunnen worden. Verder zijn er diverse wedstrijden, waaronder een regionale wedstrijd voor innovaties. Een deel van de evenementen gebeurt online.

Nederland heeft zich als doel gesteld in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. Daarvoor startte de overheid in 2016 een nationaal circulair programma, werd in 2017 een grondstoffenakkoord gesloten en zijn in 2018 bepaalde thema’s en sectoren aangewezen om hergebruik in te stimuleren, zoals de bouw, kunststof, de maakindustrie, biomassa en landbouw.

