Werkgelegenheid neemt toe en arbeidsmarktkrapte zet door

De al heersende krapte op de arbeidsmarkt neemt toe doordat het aantal vacatures blijft groeien. Dat blijkt uit nieuwe cijfers en inzichten van recruitmentbureau Robert Half. Wereldwijd ziet Robert Half dat werknemers van deze situatie gebruik maken door van baan te veranderen, waardoor bedrijven zich harder moeten inzetten om het huidige personeel te behouden.

Dat de werkgelegenheid fors toeneemt blijkt uit gegevens over de afgelopen drie jaar. Volgens de gegevens van recruitmentbureau Robert Half waren er in 2021 maar liefst 44 procent meer vacatures dan het jaar ervoor. Met name vanaf het tweede kwartaal is er een sterke stijging waar te nemen. Het aantal vacatures in 2020 kende weliswaar een dip, maar ook in vergelijking met 2019 lag het aantal banen in 2021 nog 13 procent hoger. In lijn met de stijging van de werkgelegenheid eind 2021, verwacht Robert Half dat deze trend de komende maanden doortrekt.

Specifieke sectoren

De groei van het aantal vacatures is vooral terug te zien binnen specifieke sectoren, waar de roep om werknemers al drie jaar op rij groot is. Robert Half verwacht daarom ook voor dit jaar dat er met name vanuit de e-commerce en logistiek wordt getrokken aan personeel, terwijl ook de farmaceutische sector, chemie, voeding en maakindustrie naarstig op zoek gaan naar werknemers. “Mede dankzij de pandemie en recente lockdown heeft online shoppen een boost gekregen met als gevolg dat we de vraag naar logistiek personeel zien aanhouden, evenals bij bedrijven waar producten worden gemaakt”, aldus Frédérique Bruggeman, Managing Director bij Robert Half.

De gevolgen van de aanhoudende vraag naar nieuw personeel leidde in de Verenigde Staten tot een Great Resignation, waarbij werknemers massaal van baan wisselen. Daarnaast blijkt uit onderzoek van Robert Half dat ook in andere landen werknemers van plan zijn om op korte termijn van baan te wisselen. Zo blijkt dat in het Verenigd Koninkrijk 32 procent van de werknemers in de eerste zes maanden van 2022 op zoek zal gaan naar een nieuwe baan. Een enquête uitgevoerd in Brazilië toont aan dat maar liefst 49 procent van de werknemers van plan is om dit jaar naar nieuwe kansen te zoeken.

Extra inspanningen

Het toenemende aantal vacatures en het wereldwijd groeiende aantal werknemers dat van baan wil veranderen, zorgt ervoor dat bedrijven extra inspanningen moeten leveren om de huidige medewerkers te behouden. Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half, licht toe: “De verwachting voor 2022 is dat de markt zal blijven aantrekken en dat de War for Talent zal aanhouden. Daarom is het belangrijk om voldoende in te zetten op middelen om personeel aan te trekken en te behouden. Denk hierbij niet alleen aan salaris, maar ook aan uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden, flexibiliteit en inzet op mentale zorg. Beloon en erken ook werknemers voor het werk dat ze leveren. Werknemers die voelen dat hun werk gewaardeerd wordt, zijn loyaler en productiever en het voorkomt dat ze hun waardering ergens anders gaan zoeken.”

Tegelijkertijd ziet Robert Half dat door de krappe arbeidsmarkt, de salarisverwachtingen van werkzoekenden sterk zijn gestegen. “Het is belangrijk dat zij zich ook informeren over de gangbare lonen. Het is oké om ambitieus te zijn in je salarisverwachtingen, maar blijf wel realistisch.”

