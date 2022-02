Wetsvoorstel om belastingontwijking tegen te gaan uitgesteld

Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst Marnix van Rij heeft een wetsvoorstel om belastingontwijking tegen te gaan anderhalf jaar uitgesteld. Deze wijziging zou eigenlijk op 1 januari 2022 ingaan, maar dat werd niet gehaald en vanwege ‘herprioritering’ is het voorstel doorgeschoven naar de tweede helft van volgend jaar.

Het vorige kabinet wilde belastingontwijking beter aanpakken, waarbij bijvoorbeeld bepaalde internationale structuren een betaling in het ene land kunnen aftrekken van de belasting, zonder dat deze in het andere land wordt belast. Dat beleid om zulke mismatches aan te pakken bestaat al, maar met nieuwe wetsvoorstellen sluit het beter aan op fiscale regelgeving. Het uitgestelde voorstel, waarover vorig jaar een consultatie liep, gaat over wanneer een commanditaire vennootschap (cv) in Nederland belasting moet betalen. Deze nieuwe regeling zou per 1 januari gelden, maar die invoerdatum is niet gehaald.

Uitstel tot Q3 2023

De invoering wordt nu uitgesteld tot het derde kwartaal van 2023. Het FD meldt dat fiscaal adviseurs kritiek hebben op het voorstel omdat de wetswijziging veel bedrijfsstructuren zou raken. Ook pensioenfondsen hebben bezwaar omdat het impact heeft op bepaalde beleggingsfondsen. Ondanks enkele praktische bezwaren stelt een geciteerde belastingwetenschapper in de krant dat het voorstel een probleem met belastingontwijking op fundamentele wijze wordt aangepakt.

Snel oplossing vermogensbelasting

Volgens het ministerie van Financiën heeft het uitstel onder meer te maken met het arrest van de Hoge Raad over het sinds 2017 geldende stelsel van vermogensrendementsheffing. Die werd in strijd met Europese regelgeving verklaard, waardoor mensen de vermogensbelasting in box 3 nu helemaal niet meer betalen. Dat heeft grote gevolgen voor het budget van de Staat, waardoor de Kamer erop is gebrand dat er snel een oplossing komt.

