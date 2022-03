Amerikaanse centrale bank verhoogt rente tegen hoge inflatie

De Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten, verhoogt het belangrijkste rentetarief om zo de hoge inflatie tegen te gaan. Het is de eerste renteverhoging door de Fed sinds 2018. Tijdens de komende vergaderingen van de Fed dit jaar zullen de rentes naar verwachting keer op keer verder worden opgehoogd.

Toen de coronapandemie in 2020 uitbrak verlaagde de Fed de rente naar een historisch laag niveau, om zo de economie te stimuleren. Maar de Amerikaanse economie heeft een sterk herstel laten zien van de crisis en de inflatie is gestegen naar het hoogste niveau in ruim veertig jaar, mede door de sterk gestegen brandstofprijzen. Daardoor is de Fed nu genoodzaakt de rente op te krikken. Die gaat nu met een kwart procentpunt omhoog

De eerste in rij

De verhoging is waarschijnlijk de eerste van een aantal die dit jaar zullen volgen, aangezien de Fed zei dat het “anticipeert” dat voortdurende verhogingen “passend zullen zijn” en Fed-baas Jerome Powell heeft beloofd om “wendbaar” te zijn. De beslissing om de rente nu te verhogen was overigens niet unaniem.

“De invasie van Oekraïne door Rusland veroorzaakt enorme menselijke en economische ontberingen,” zei de Fed in een toelichting op het rentebesluit. “De gevolgen voor de Amerikaanse economie zijn hoogst onzeker, maar op korte termijn zullen de invasie en aanverwante gebeurtenissen waarschijnlijk extra opwaartse druk uitoefenen op de inflatie en wegen op de economische activiteit.”

Vrees voor stagflatie

De oorlog heeft de kosten van bijvoorbeeld brandstof, voedsel en metalen nog verder opgedreven. Daarmee neemt de vrees voor stagflatie, een situatie met hoge inflatie en nauwelijks economische groei, toe. Dat vormt weer een bedreiging voor de prijsvorming, de groei en de stabiliteit van de financiële markten.

De Fed zei verder dat tijdens de volgende bijeenkomst een begin wordt gemaakt met het inkrimpen van de balans van 8,9 biljoen dollar. Details daarover werden niet gegeven. Het opkoopprogramma van waardepapieren dat eerder deze maand werd afgerond, was bedoeld om de economie te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

In nieuwe economische prognoses zegt de Fed dat de inflatie aanzienlijk hoger zal zijn dan eerder werd aangenomen, namelijk 4,3 procent dit jaar. Dat zal tegen 2024 afgezwakt zijn tot 2,3 procent. De prognose voor de economische groei in 2022 werd verlaagd van 4 procent naar 2,8 procent, terwijl de werkloosheidsprognoses nauwelijks werden gewijzigd.

