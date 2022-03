Corruptie bij Ericsson blijkt wijder verbreid

Het Zweedse Ericsson heeft aanwijzingen dat het telecombedrijf in veertien landen, waaronder Irak, betrokken is geweest bij mogelijke omkoping en corruptie. Dat blijkt uit vertrouwelijke interne rapporten en verslagen die zijn ingezien door het FD. De stukken schetsen een beeld van overmoedige lokale managers, die soms de veiligheid van hun eigen personeel en onderaannemers in de waagschaal leggen omwille van de commercie.

Met het schaamrood op de kaken moest Ericsson-topman Börje Ekholm anderhalve week geleden de vuile was buiten hangen. De Zweedse bouwer van netwerkapparatuur bekent “bewijs van corruptiegerelateerd wangedrag” te hebben gevonden en vermoedt dat tot enkele jaren geleden in Irak steekpenningen zijn betaald. Daarvan zou een deel mogelijk zelfs bij terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) zijn beland.

Ericsson beweert gecommitteerd te zijn aan transparantie, maar geeft ondanks herhaalde pogingen van International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en mediapartners geen antwoord op vragen. Zeker is niettemin dat de corruptieproblemen binnen Ericsson veel breder verbreid blijken dan tot nu toe bekend; de veertien genoemde landen zijn andere dan de vijf waarover Ericsson al heeft geschikt in de VS.

