Cryptovaluta vallen vanaf 2025 onder Europese klimaatregels

Cryptovalutabedrijven krijgen te maken met dezelfde Europese duurzaamheidsregels als andere bedrijven. Het Parlement zet stappen om ze toe te voegen aan de EU-Taxonomie.

Het Europees Parlement wil niet-duurzame cryptovaluta aan banden te leggen. Daarbij ging het in eerste instantie om blockchaintechnologieën die rekenkracht inzetten als mechanisme om decentraal te kunnen opereren, zoals bitcoin. Deze mechanismes hebben de laatste tijd veel negatieve aandacht gekregen voor hun energieverbruik. Bitcoin ging vorig jaar nog onderuit nadat Elon Musk tweette over het energieverbruik van het mechanisme.

Tip! Gratis download Gratis download Cryptovaluta voor financials

Een gewraakte passage over zulke zogenoemde Proof-of-Work cryptovaluta zou een grote impact hebben gehad op Europese cryptovalutabedrijven en is vorige week alsnog verwijderd na weerstand van parlementsleden. Een breder voorstel om cryptovaluta aan banden te leggen werd ook verworpen door het parlement. Maar de EU zet wel stappen om cryptovaluta aan klimaatregels te houden.

Klimaatregels

Het parlement stemde voor een voorstel om ervoor te zorgen dat er specifiekere regels gaan gelden voor cryptovaluta, met name op het gebied van duurzaamheid. Zo worden cryptovaluta vanaf 2025 toegevoegd aan de EU-Taxonomie, een serie duurzaamheidsregels.

Het parlement vraagt dat de Europese Commissie om met een voorstel te komen om valuta waarbij munten met behulp van een rekenpuzzel worden geverifieerd aan duurzaamheidsregels te onderwerpen. Overigens wijst het parlement erop dat andere sectoren óók klimaatonvriendelijk werken, zoals de entertainmentindustrie en datacenters. Ook deze worden meer gehouden aan klimaatrichtlijnen van de EU-Taxonomie.

Bescherming tegen ‘rugpulls’

De ontwerprichtlijn maakt onderscheid tussen stablecoins, crypto-assets is het algemeen en tokens voor digitale betalingen. De internationale Financial Stability Board heeft onlangs specifiek stablecoins benoemd als reden tot zorg. Deze munten worden gedekt door bijvoorbeeld goud of dollars en omdat de markt groeit zonder dat er financieel beleid op wordt gevoerd, kan een negatief incident met stablecoins grote gevolgen hebben voor traditionele kapitaalmarkten.

Behalve de aandacht voor klimaateffecten, komt de Europese Commissie ook met regels om consumenten te beschermen tegen financiële fraude. Het voorstel gaat uit van regels die gelden voor prospectussen die ook moeten gelden voor cryptovalutawhitepapers. Dit om te voorkomen dat consumenten te maken krijgen met zogenoemde rugpulls, waarbij bedrijven plots verdwijnen na eerst financiering te hebben geworven van investeerders.

Volg Executive Finance op LinkedIn!