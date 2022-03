Derde belastingschuld tijdens corona opgebouwd door winstgevende bedrijven

In totaal staat er nu 20,5 miljard euro open aan belastingschuld van ondernemers. Een deel daarvan zal niet worden terugbetaald, omdat ondernemers gebruikmaken van liquidatieregelingen in de loop van het jaar. Een derde van de schuld is opgebouwd door bedrijven die de omzet juist zagen stijgen tijdens de coronacrisis.

Het niet hoeven aflossen van belastingschulden kan volgens het ministerie van Economische zaken een reden zijn dat faillissementen laag liggen. Staatssecretaris Van Rij wijst er in een Kamerbrief op dat het lastig is om uitspraken te doen over faillissementen, omdat er behalve belastingschuld een hoop individuele factoren meespelen om de solvabiliteit van ondernemingen in kaart te brengen. Later deze maand stuurt het kabinet een brief naar de Tweede Kamer waarin dieper wordt ingegaan op de aanpak van coronasteun op de middellange termijn.

Een derde belastingverlichting naar gezonde bedrijven

Wel is uit de cijfers duidelijk dat de grootste belastingschulden zijn ontstaan bij mkb-ondernemers die gebruik moesten maken van steunmaatregelen als NOW en TVL. Dit betekent dat bedrijven met grotere omzetverliezen logischerwijs ook een grotere belastingschuld hebben opgebouwd. Maar opvallend is dat een derde van de schuld zit van bedrijven die de omzet juist zagen stijgen. Dat illustreert dat belastinguitstel een zeer ongerichte maatregel was in vergelijking met steunmaatregelen die meer aan regels waren gebonden.

Overzicht van de schulden

Van de 394.000 ondernemers die uitstel hebben aangevraagd heeft een deel de schuld al terugbetaald of heeft geen schuld meer omdat de belastingaanslagen volledig zijn verminderd, zo meldt Van Rij. Deze schuld is grotendeels opgebouwd in 2020. Het jaar erop was er een beperktere opbouw. Sinds februari 2022 is het aantal aanvragen voor belastinguitstel weer toegenomen, sinds het hervatten van dwangvorderingen waar in de brief de mogelijkheid tot uitstel wordt genoemd.

Aantal ondernemers dat uitstel heeft gevraagd 393.949 Huidige aantal ondernemers met uitstel 278.053 Totale oorspronkelijke bedrag van aanslagen in uitstel (LH, BTW, IH, VPB) € 44.973 m Reeds betaald -€ 18.833 m Vermindering aanslagen -€ 6.194 m Openstaande belastingschuld (LH, BTW, IH, VPB)* € 19.947 m Uitstel van betaling overige belastingen (benadering) ca. € 575 m Openstaande belastingschuld vanwege corona-uitstel ca.€ 20.522 m *) LH = loonheffingen, BTW = omzetbelasting, IH = inkomensheffing en premies Zorgverzekeringswet, VPB = vennootschapsbelasting.

Verschillen per sector

Grote bedrijven hebben het kleinste aandeel van de schuld, terwijl het mkb in zijn totaliteit een hoge schuld heeft opgebouwd. Het grootste aandeel ondernemers dat nog een openstaande belastingschuld heeft, is te vinden in de bouw, de horeca, en de transportsector. De zakelijke dienstverlening is in zijn totaliteit de sector met de grootste schuld, maar Van Rij wijst erop dat dit een brede sector is. Ook dienstverlening, detailhandel en horeca omvatten een groot deel van de schuld, dus sectoren waar de beperkende maatregelen een directe impact hadden. ‘Ook vallen sectoren op waar de link met coronamaatregelen op sectorniveau mogelijk minder duidelijk is maar waar onderliggend individuele bedrijven alsnog in problemen kunnen komen, zoals de industrie.’

Terugbetalen

Per 1 oktober beginnen bedrijven met het terugbetalen van de tijdens de coronacrisis opgebouwde schuld. Dat gaat in zestig maandelijkse termijnen. Niet iedere onderneming zal in staat zijn om aan de betalingsverplichting te voldoen. Als niet aan de voorwaarden voor de betalingsregeling wordt voldaan, wordt contact opgenomen met de ondernemer om te zien of er mogelijkheden zijn om toch aan de betalingsregeling te voldoen. Maar het ministerie verwacht ook dat er in de loop van het jaar meer gebruik wordt gemaakt van liquidatieregelingen, waardoor een deel van die openstaande schuld niet zal worden betaald.

